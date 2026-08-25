El fallo de una jueza federal en Estados Unidos ordenó reactivar los trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluido Colombia, luego de considerar ilegal una política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

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La medida había suspendido estos procesos desde enero y provocado una fuerte caída en la aprobación de visas para colombianos.

La decisión también ordena revocar las negativas de visa que se hayan producido exclusivamente por esta política, lo que podría llevar a la revisión de miles de solicitudes y beneficiar a personas que buscaban obtener una green card.

Sin embargo, el fallo no significa que todas las visas rechazadas serán revisadas ni que las nuevas solicitudes serán aprobadas automáticamente, pues cada caso deberá cumplir los requisitos migratorios.

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Las cifras muestran el impacto de la suspensión: entre enero y agosto de 2025 se aprobaron 4.976 visas de inmigrante para colombianos, mientras que en febrero de 2026 solo fueron 38, una reducción del 92 % frente al mes anterior.

Aunque el fallo representa una oportunidad para los colombianos, todavía existe incertidumbre.

La administración Trump podría apelar la decisión, solicitar suspender sus efectos o implementar nuevas restricciones. Además, la acumulación de solicitudes podría generar mayores tiempos de espera en los consulados.

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