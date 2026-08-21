Las relaciones bilaterales entre Colombia e Israel atraviesan un momento de profunda transformación bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, consolidando un giro diplomático que ahora trae beneficios directos para los viajeros de ambas naciones. En un anuncio que marca un hito en la movilidad internacional, el gobierno israelí confirmó la exención del visado de turismo para los ciudadanos colombianos, una medida de alto impacto que entrará en vigor el próximo primero de septiembre.

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Este avance diplomático es fruto de las gestiones adelantadas durante el encuentro sostenido por los ministros de Exteriores Gideon Sa’ar y Omar Bula, un diálogo que redefinió los canales de cooperación y posicionó a Colombia con acceso libre de visa a un total de 131 países a nivel global, según las cifras de referencia internacional.

La decisión de eliminar el requisito de visado convencional busca dinamizar los intercambios comerciales, la inversión extranjera y el flujo de visitantes entre las dos regiones. Al respecto, la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, destacó la relevancia de esta apertura institucional a través de sus canales oficiales, señalando textualmente: “Este importante paso facilitará la llegada de cientos de empresarios y miles de turistas israelíes a Colombia, impulsando nuestros intercambios comerciales, las inversiones y el turismo. Asimismo, los colombianos podrán viajar a Israel con mayor facilidad”.

Este nuevo escenario se produce en paralelo con determinaciones de gran calado geopolítico impulsadas por el actual Gobierno, tales como el restablecimiento oficial de los lazos diplomáticos y el traslado de la embajada colombiana hacia la ciudad de Jerusalén.

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Sin embargo, la supresión del visado tradicional viene acompañada de una nueva exigencia administrativa de cumplimiento obligatorio para quienes planeen desplazarse hacia territorio israelí por motivos de turismo, negocios o tratamientos médicos de corta duración.

De acuerdo con la información confirmada por la misión diplomática a la unidad investigativa de El Tiempo, los viajeros deberán tramitar de manera previa una Autorización Electrónica de Viaje, conocida como ETA-IL. Este procedimiento digital se gestiona de forma individual a través de la plataforma oficial de la Autoridad de Población e Inmigración de Israel y exige el pago de una tasa equivalente a 25 séqueles israelíes, que se traducen en aproximadamente 25.000 pesos colombianos, aplicándose la misma regla para menores de edad bajo la supervisión de un adulto responsable.

Las autoridades consulares recomiendan adelantar el trámite de la autorización electrónica con una antelación mínima de 72 horas antes de concretar la compra de tiquetes aéreos o reservas de alojamiento, previniendo cualquier imprevisto operativo. El permiso concedido tendrá una vigencia máxima de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte del titular, permitiendo múltiples ingresos al país con estancias permitidas de hasta noventa días por cada viaje.

Pese a contar con la aprobación de la ETA-IL, la embajada advirtió a los ciudadanos que el ingreso definitivo al país sigue sujeto rigurosamente a los filtros de seguridad fronteriza, por lo que es indispensable portar tiquete de regreso, seguro médico vigente y soportes económicos. De esta manera, el país inicia una nueva etapa de conectividad internacional bajo estrictos controles migratorios y un renovado mapa de alianzas geopolíticas en Oriente Medio.

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