Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes, 21 de agosto, la capital del Valle del Cauca vive una nueva jornada del conocido Pico y Placa Solidario, una dinámica que la administración municipal de Cali ha implementado como medida temporal y de obligado cumplimiento. Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta disposición afecta a toda persona que circule en automóvil particular dentro del perímetro urbano de la ciudad y abarca tanto a residentes como a visitantes.

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La programación de la fecha es precisa: los vehículos que porten placas terminadas en dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 9) deberán acatar la restricción. El horario, de acuerdo con la autoridad distrital, será corrido desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., sin interrupción durante la jornada. Resulta importante destacar que, a diferencia de otras ocasiones, este esquema incluye a los automóviles eléctricos e híbridos, quienes usualmente quedaban exentos. En esta edición, todos estos vehículos estarán sujetos a la misma prohibición y deberán planificar sus desplazamientos con antelación o considerar alternativas de movilidad.

Como advierten fuentes del municipio citadas por Noticiero 90 Minutos, la medida no solo regula la circulación interna en Cali: si usted planea salir de la ciudad o regresar durante la franja de aplicación, la restricción también se mantiene para quienes entren o salgan del perímetro urbano, lo que obliga a residentes y viajeros a reconsiderar sus itinerarios a fin de evitar contratiempos o sanciones.

Con la llegada del final de la semana laboral, muchos se preguntan sobre las posibilidades de movilidad el sábado siguiente. La administración recalca que el esquema solidario se extenderá hasta el sábado 22 de agosto, aplicando esta vez a los automotores cuyas placas terminen en número par. Así, la rotación busca cubrir toda la movilidad privada en dos jornadas consecutivas.

La estrategia, que cuenta con difusión a través de diferentes canales oficiales y de redes sociales, como la cuenta de Instagram @movilidadcali, responde al interés de la alcaldía por mantener informada a la ciudadanía. En ese contexto, es relevante tomar en cuenta todas las condiciones y buscar información oficial antes de planear desplazamientos en vehículo particular durante las fechas señaladas por el Pico y Placa Solidario.

¿Qué vehículos están incluidos en la medida de Pico y Placa Solidario en Cali este viernes 21 de agosto?

De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos, la jornada de Pico y Placa Solidario de este viernes restringe la circulación a todos los automóviles particulares, incluyendo los eléctricos e híbridos, cuyas placas terminan en dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 9). Además, la restricción aplica tanto para quienes circulan dentro del área urbana como para quienes ingresen o salgan de la ciudad durante el horario establecido.

¿Qué diferencia tiene el Pico y Placa Solidario respecto a la restricción tradicional?

La principal diferencia radica en la obligatoriedad extendida para ciertos tipos de vehículos. El Pico y Placa Solidario, según lo expuesto por las autoridades municipales y citado por Noticiero 90 Minutos, incluye a carros eléctricos e híbridos dentro de la restricción, mientras que, en versiones previas de la medida tradicional, dichos vehículos podían circular sin limitación durante las jornadas de restricción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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