Yahir Fernando Acuña Cardales es el actual alcalde de Sincelejo y uno de los políticos con mayor peso en Sucre. Este fin de semana fue protagonista de un fuerte regaño por parte del presidente Abelardo de la Espriella, , quien le dijo que los recursos públicos estarán sujetos a controles. “Que no quede ninguna duda: no voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”, dijo.

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Nacido en Sincelejo, es ingeniero civil y tiene estudios de posgrado en gerencia pública y derecho. Su carrera política comenzó como concejal de la capital sucreña y posteriormente fue diputado de Sucre y representante a la Cámara en dos periodos. En 2023 ganó la Alcaldía de Sincelejo y asumió el cargo el 1 de enero de 2024.

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¿Qué escándalos ha tenido Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo?

Su trayectoria, sin embargo, ha estado acompañada durante años por cuestionamientos relacionados con posibles vínculos con estructuras paramilitares y otros episodios que han llegado a manos de la justicia. Uno de los procesos más prolongados estuvo relacionado con señalamientos sobre supuestos nexos con las AUC y el Bloque Héroes de los Montes de María. En agosto de 2025, después de más de 15 años de investigación, la Fiscalía precluyó ese proceso al concluir que no existían pruebas directas, serias y consistentes que vincularan a Acuña con las AUC, informó La Silla Vacía.

Otro episodio que marcó su carrera ocurrió en octubre de 2015, cuando las autoridades encontraron cerca de 482 millones de pesos en efectivo en una camioneta en la que se movilizaba Acuña, quien en ese momento hacía campaña por su esposa, Milene Jarava, aspirante a la Gobernación de Sucre. La Fiscalía investigó el origen del dinero y contempló la hipótesis de que pudiera estar relacionado con compra de votos, mientras Acuña sostuvo que los recursos provenían de la venta de propiedades. El caso terminó archivado por la Fiscalía en 2019.

Ya como alcalde, otro de los asuntos que puso su administración bajo la lupa fue un contrato de seguridad por cerca de 24.878 millones de pesos adjudicado en 2024 a la empresa Vipers Ltda. El acuerdo contemplaba vigilancia de parques y otras instalaciones públicas, pero posteriormente surgieron cuestionamientos porque la compañía fue objeto de actuaciones relacionadas con personal no acreditado, armas en lugares no autorizados y presuntas extralimitaciones en funciones que corresponderían a la Fuerza Pública. El caso provocó críticas por el modelo de seguridad implementado por Acuña.

Uno de los episodios más recientes corresponde al Programa de Alimentación Escolar, PAE. En noviembre de 2025, la Procuraduría abrió una indagación previa después de la difusión de un video en el que supuestamente aparece Acuña hablando sobre utilidades, pagos y distribución de recursos relacionados con el programa.

El Ministerio Público buscaba establecer si hubo exigencias de dádivas o un incremento patrimonial injustificado. La existencia del video dio paso a la actuación de la Procuraduría, pero la indagación no equivale por sí misma a una condena ni demuestra que los hechos denunciados hayan ocurrido.

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A esto se suma una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito relacionada con el periodo en que Acuña fue congresista. En junio de 2026, la Sala Especial de Instrucción lo citó a indagatoria para explicar un supuesto incremento injustificado de su patrimonio entre 2010 y 2018.

El alcalde también ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con grupos criminales, acusaciones que él ha negado. Así, aunque su nombre ha aparecido durante años en distintos expedientes y controversias, no todos los casos han terminado de la misma manera: algunos siguen bajo investigación, mientras otros fueron archivados o precluidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.