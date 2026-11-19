Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Este jueves 19 de noviembre, la izquierda colombiana, encabezada por Gustavo Petro, organizó una segunda manifestación contundente en respuesta al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque, en principio, el principal motivo para salir a protestar fue el componente tributario de la ley de ajuste fiscal, la dinámica de la protesta cambió drásticamente cuando el Gobierno anunció que la canasta familiar no sería gravada. Esta decisión obligó a los organizadores y a quienes los apoyan a reformular sus argumentos y centrarse en nuevos cuestionamientos, todo dentro de una estrategia más amplia que busca ganar fuerza de cara a las elecciones de 2027, según el relato de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

Las movilizaciones se realizaron principalmente en la capital del país y, a pesar de que la convocatoria fue descrita como pacífica por sus líderes, varios puntos de la ciudad reportaron disturbios hacia el final de la jornada. De acuerdo con los datos presentados, han pasado exactamente 36 días entre la manifestación previa, que tuvo lugar el 14 de octubre, y esta nueva cita. Este periodo ha sido escenario de debates públicos y crisis al interior de la oposición, cuya cohesión se ha visto afectada.

En este contexto, la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional fue el detonante para que la izquierda, liderada por figuras como Gustavo Petro, invitara de nuevo a la ciudadanía a manifestarse en las calles. Sin embargo, los retos internos han marcado también la agenda de debate: las polémicas que rodean al expresidente Petro, especialmente la acusación —no aclarada en este espacio— sobre la supuesta entrega de contratos a cambio de favores de carácter sexual, han generado divisiones importantes. Igualmente, la controversia por los títulos académicos que se le atribuyen falsamente a la representante antioqueña Luz Verónica Estrada provocó que incluso miembros de su propio partido solicitarán su renuncia, avivando así las tensiones internas.

La manifestación de este jueves sirvió, además, como escenario para que Gustavo Petro y otros líderes de la oposición expresaran sus críticas al gobierno de De la Espriella, en lo que es apenas el arranque de sus primeros tres meses en el cargo. Según lo registrado en los reportes, el ambiente político se mueve, además, hacia una estrategia de consolidación y proyección de nuevas candidaturas de cara a las siguientes elecciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la reforma tributaria fue motivo de protestas en Colombia?

La reforma tributaria impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella fue el principal motivo de las protestas lideradas por la izquierda. En particular, el componente tributario y el temor de que la canasta familiar fuera gravada provocaron la movilización de diferentes sectores, aunque el anuncio de que ese impuesto no se incluiría modificó la narrativa de la oposición, que se enfocó entonces en otros aspectos críticos del gobierno.

¿Qué polémicas afectan actualmente a la oposición liderada por Gustavo Petro?

De acuerdo con la información proporcionada, la oposición encabezada por Gustavo Petro enfrenta debates internos significativos. Entre las polémicas recientes se encuentran acusaciones sin detallar sobre presunta entrega de contratos a cambio de favores de índole sexual, así como el escándalo por títulos falsos atribuidos a la representante Luz Verónica Estrada, generando incluso solicitudes de renuncia desde la propia colectividad.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.