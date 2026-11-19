La participación de Gustavo Petro en las movilizaciones convocadas en Colombia este jueves 19 de noviembre provocó comentarios críticos en ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio. Durante el programa, el periodista Juan Fraile cuestionó que el exmandatario saliera a las calles a protestar y a señalar dificultades económicas que, según su análisis, también estarían relacionadas con las decisiones que tomó durante su Gobierno.

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Fraile comenzó sus reparos al señalar que las manifestaciones son un escenario en el que Petro se siente cómodo, pues considera que allí recupera el papel de opositor que desempeñó antes de llegar a la Casa de Nariño.

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con las finanzas públicas. Fraile calificó de “descarado” y “caradura” que el jefe de Estado hable de la situación económica del país en medio de las movilizaciones, cuando, desde su perspectiva, la administración anterior dejó dificultades presupuestales que ahora debe afrontar el Gobierno actual.

El periodista también hizo una distinción entre las manifestaciones de respaldo ciudadano y aquellas que, según afirmó, contaron con recursos de entidades estatales durante los cuatro años de la administración Petro.

“Una cosa son las marchas de la oposición y otras las marchas con presupuesto público que pagamos todos los colombianos”, sostuvo Fraile. En ese sentido, aseguró que durante el Gobierno anterior se destinaron recursos de distintas entidades para facilitar el transporte de asistentes y llenar plazas durante las convocatorias.

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Juan Fraile cuestionó a Petro por hablar del costo de vida

Otro de los puntos que abordó el comunicador fue el encarecimiento de los alimentos y otros problemas económicos que Petro mencionó durante su participación en las protestas.

Para Fraile, no sería razonable atribuirle al Gobierno actual, que lleva 100 días, la responsabilidad por completo de esas dificultades. Según explicó, el comportamiento de los precios responde a procesos acumulados y a factores económicos que también corresponden a la etapa final de la administración anterior.

“La comida no se encarece en 100 días. Lo que viene es una inflación acumulada y unos problemas que todavía están midiendo la etapa final del gobierno de Gustavo Petro”, afirmó.

Finalmente, Fraile cuestionó que el expresidente salga a protestar contra políticas que, de acuerdo con su señalamiento, fueron impulsadas durante su propia administración. Como ejemplo, mencionó la reforma tributaria y las condiciones en las que, a su juicio, quedaron las finanzas estatales.

“No hay cómo entender que el propio Petro esté protestando contra las políticas que él instauró, es como si él estuviera renegando de él mismo”, concluyó el periodista en ‘La Luciérnaga’.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.