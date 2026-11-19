Por: El Espectador

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En medio de conversaciones clave entre la Alcaldía de Bogotá y las organizaciones sindicales, los empleados públicos distritales están ante una propuesta de aumento salarial que podría superar las de años anteriores. La Administración presentó a las organizaciones sindicales una oferta diferenciada según el nivel jerárquico de los cargos y proyectada para 2027 y 2028. Para los funcionarios de nivel asistencial, técnico y profesional, la propuesta consiste en un incremento salarial calculado como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos puntos porcentuales para 2027 y más 2,1 puntos para 2028. En contraste, los funcionarios en cargos de asesor y directivo recibirían un ajuste igual al IPC en 2027 y, en 2028, IPC más 0,5 puntos porcentuales.

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Según la Alcaldía, de mantenerse los cálculos actuales, el incremento para los empleados asistenciales, técnicos y profesionales ronda el 8,9 % para 2027. Sin embargo, este ajuste se calculará finalmente en función de la inflación que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al cierre de 2026. La Alcaldía destacó que este aumento, que sería pagado en la nómina de febrero con retroactividad al primero de enero, representa uno de los reajustes más altos presentados hasta ahora para estos estamentos y busca destinar una mayor proporción de recursos a quienes perciben menores ingresos.

Esta oferta forma parte del proceso desarrollado en la Mesa de Negociación Sindical Distrital, donde tanto la Alcaldía como las organizaciones sindicales han alcanzado 11 acuerdos parciales. Cuatro de ellos abordan las bases para la negociación, mientras que siete están relacionados con condiciones laborales específicas. Se han abordado, por ejemplo, la protección de los estudios técnicos sobre necesidades de personal, reglas para acceso a vacantes, lineamientos para nombramientos provisionales y la disminución de contratos de prestación de servicios. También se discuten temas como movilidad entre cargos, la dignidad laboral y la protección ante la sobrecarga ocasionada por canales digitales.

El proceso de negociación ha estado acompañado de dificultades. Al menos 15 organizaciones sindicales presentaron peticiones, pero la falta de consenso entre ellas impidió la formación de una comisión negociadora única. Algunas optaron por interponer una acción de tutela, que llevó el 17 de julio de 2026 a que un juez ordenara el reinicio de la mesa. La Administración acató el fallo y, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, reinstaló la mesa el 29 de octubre. La etapa de arreglo directo está próxima a vencer, por lo cual, si no se llega a un pacto, intervendría un tercero como mediador y las conversaciones podrían extenderse aún más.

¿Cómo se calcula el aumento salarial para empleados públicos del Distrito?

El aumento salarial propuesto se estructura con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más puntos porcentuales adicionales, según el nivel jerárquico del cargo. Para niveles asistencial, técnico y profesional, el ajuste sería IPC más dos puntos en 2027 y más 2,1 puntos en 2028, mientras que para asesor y directivo, sería solo IPC en 2027 y IPC más 0,5 en 2028.

¿Qué acuerdos han logrado Alcaldía y sindicatos en la negociación salarial?

Hasta el momento, la Alcaldía y las organizaciones sindicales han acordado 11 puntos, incluyendo protección de estudios técnicos, reglas para vacantes, nombramientos provisionales, reducción de contratos de prestación de servicios, movilidad laboral, condiciones dignas de trabajo y medidas frente a la sobrecarga laboral digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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