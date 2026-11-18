Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La pobreza se reconoce como uno de los principales elementos que afecta de manera decisiva la salud de las personas y define sus probabilidades de acceder a una vida digna, tal como señala El Espectador. Sus efectos alcanzan desde la calidad de la alimentación y la vivienda, pasando por la educación, hasta el acceso a servicios básicos, lo que convierte a su disminución en un indicador clave del avance social. En Colombia, el balance de la pobreza entre 1945 y 2025 refleja una transformación profunda en las condiciones materiales de vida de la población. Aunque las cifras de cada época no siempre se pueden comparar de manera rigurosa, la tendencia a largo plazo revela mejoras ligadas al crecimiento económico, el aumento de la urbanización, la expansión de la educación, la infraestructura y el fortalecimiento de la protección social.

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Es importante subrayar, según El Espectador, que estos logros no han sido producto de la gestión de un solo gobierno, sino el resultado de la labor acumulada de generaciones de trabajadores, empresarios, instituciones y diversas administraciones políticas. Por ejemplo, la educación expandida hace décadas eleva los ingresos actuales; las inversiones en servicios de saneamiento previenen enfermedades por generaciones; y la infraestructura construida en el pasado habilita la actividad económica mucho tiempo después.

Un caso ilustrativo es Bogotá, donde la mejora en las condiciones de vida y la reducción sostenida de la pobreza han estado acompañadas por la expansión en los servicios públicos, la educación y las oportunidades laborales. Este progreso, como advierte El Espectador, tampoco puede atribuirse a una sola administración local o nacional.

Ante afirmaciones como la del excandidato presidencial Iván Cepeda, sobre que la mayor reducción histórica de la pobreza se presentó bajo el gobierno de Gustavo Petro, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que entre 2022 y 2025, la pobreza monetaria bajó de 36,6 % a 28 %. Sin embargo, el análisis revela que la reducción llevaba varios años en marcha: de 2020 a 2022, descendió 6,5 puntos porcentuales y el ritmo posterior fue similar, sin prueba estadística de una aceleración adicional por el cambio de gobierno.

El Espectador aclara que estos resultados son una coincidencia temporal y que la reducción de la pobreza es consecuencia de factores como empleo, inflación, transferencias sociales y cambios estructurales acumulados. El verdadero valor de una administración radica en construir sobre estos logros y contribuir con visión a futuro, sin apropiarse precipitadamente de los resultados colectivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál ha sido la evolución de la pobreza en Colombia según datos del DANE?

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) citadas por El Espectador, la pobreza monetaria en Colombia descendió del 36,6 % al 28 % entre los años 2022 y 2025. Sin embargo, el descenso comenzó antes, pues entre 2020 y 2022 ya había caído 6,5 puntos porcentuales, mostrando un progreso sostenido que no responde exclusivamente a una sola administración.

¿Por qué no se puede atribuir la reducción de la pobreza a un solo gobierno en Colombia?

El Espectador argumenta que los avances frente a la pobreza resultan de procesos acumulativos de largo plazo, derivados del trabajo conjunto de trabajadores, empresarios, inversiones en educación e infraestructura y políticas públicas implementadas por distintos gobiernos. Por ello, no es posible atribuir la reducción de la pobreza únicamente a la gestión de un gobierno específico, ya que refleja esfuerzos y transformaciones iniciados muchos años atrás.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.