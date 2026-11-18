El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y la primera dama, Ana Lucía Pineda, se desplazan este miércoles 18 de noviembre hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá con el propósito de radicar de manera formal dos denuncias penales por hechos independientes, según reveló en primicia el periodista Ricardo Ospina en Blu Radio. De acuerdo con el reporte entregado por el comunicador, ambos trámites obedecen a controversias distintas que han marcado la agenda política y judicial del país durante las últimas semanas.

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Sobre el procedimiento que adelantará el jefe de Estado, Ospina explicó que el mandatario acudirá directamente al despacho del vicefiscal general, Gilberto Guerrero, para entregar un escrito redactado personalmente, cuyo contenido específico se mantiene bajo estricto reserva, aunque apunta hacia los recientes escándalos de inteligencia estatal. “Son dos denuncias distintas. En el caso del presidente va a radicar de puño y letra en el despacho del vicefiscal Gilberto Guerrero, aunque todavía hay mucho hermetismo sobre cuál sería el caso, pero podría ser todo lo que se ha conocido en torno al presunto uso indebido de la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro”, precisó el periodista al detallar el alcance de la diligencia presidencial.

De manera paralela, la primera dama Ana Lucía Pineda cumplirá una diligencia separada dentro del ente acusador para responder judicialmente a los cuestionamientos difundidos en su contra por el manejo de ayudas humanitarias tras la emergencia sísmica ocurrida hace tres meses en el occidente colombiano. “La primera dama va para otra diligencia con una denuncia por injuria y calumnia luego de que la acusaran de haberse robado indebidamente de los recursos a través de la fundación para atender a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto, son dos denuncias diferentes”, puntualizó Ospina sobre la acción interpuesta por la esposa del mandatario.

A esta jornada judicial en la capital se suma otra actuación institucional previamente agendada por parte de la Casa de Nariño, relacionada con los señalamientos sobre presuntas irregularidades contractuales durante la administración anterior. Según recordó el informe radial, está prevista la declaración del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, “sobre la denuncia que él reveló sobre la presunta existencia de una red de instrumentalización de mujeres que habrían sido llevadas a tener relaciones íntimas con el entonces presidente Gustavo Petro a cambio de contratos, caso Deicy Jiménez”, diligencia que ya hacía parte del cronograma judicial antes del anuncio de la pareja presidencial.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.