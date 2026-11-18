Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la mañana del miércoles 18 de noviembre se registró un sismo en el departamento del Tolima, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad confirmó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3,1 en la escala local y ocurrió a las 7:54 a. m. La profundidad del evento fue superficial, lo que significa que se produjo a menos de 30 kilómetros en el interior de la corteza terrestre, una característica relevante al evaluar los posibles efectos de un sismo.

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El epicentro del temblor se localizó a 21 kilómetros de Chaparral, municipio del sur del Tolima, según los datos entregados por el SGC. Las coordenadas precisas registradas por el organismo fueron 3,81 grados de latitud norte y -75,65 grados de longitud oeste. Este tipo de información es fundamental para que los especialistas puedan seguir el comportamiento sísmico en la zona y analizar patrones o recurrencia de la actividad tectónica.

El Servicio Geológico Colombiano invita a los ciudadanos a consultar los reportes oficiales, pues estos datos representan la fuente reconocida y confiable en el país para este tipo de eventos naturales. Además, a través de sus canales oficiales, la entidad mantiene informada a la comunidad sobre novedades, boletines y recomendaciones relacionados con la actividad sísmica nacional.

Cabe resaltar que este fenómeno se suma a otros reportados en el Tolima, una región que, de acuerdo con las fuentes consultadas, ha llamado la atención por la frecuencia de temblores, especialmente en el área cercana a Chaparral. La posibilidad de consultar los boletines periódicos ayuda a esclarecer inquietudes ciudadanas y refuerza la importancia de estar atentos a la información validada por organismos especializados.

Por último, el contexto ofrecido por el SGC permite entender mejor los aspectos técnicos de estos eventos, como magnitud, profundidad y localización, elementos claves para la gestión de riesgos y prevención ante emergencias sísmicas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el reciente sismo en Tolima y cuál fue su magnitud?

El sismo se presentó a 21 kilómetros de Chaparral, Tolima, con una magnitud de 3,1 en la escala local, según información del Servicio Geológico Colombiano. El evento ocurrió en la mañana del 18 de noviembre y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial y cómo se determina el epicentro?

Un sismo de profundidad superficial es aquel cuyo foco se encuentra a menos de 30 kilómetros en el interior de la corteza terrestre. El epicentro se determina mediante coordenadas geográficas precisas, como las entregadas en el caso de Tolima (3,81 de latitud norte y -75,65 de longitud oeste), datos que permite identificar el punto donde el movimiento fue más intenso, según el Servicio Geológico Colombiano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.