Por: El Espectador

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Colombia vivió unas elecciones presidenciales sin precedentes el 21 de junio de 2026, donde la polarización alcanzó niveles históricos. De acuerdo con la información compartida por Penguin Random House Grupo Editorial, la contienda enfrentó a Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, y a Iván Cepeda, de la izquierda continuista, en una disputa tan cerrada que apenas los separó una diferencia de 0,95 % en el total de votos, lo que equivalió a poco más de doscientos cuarenta mil sufragios. Esta cifra fue incluso inferior al número de votos en blanco, que sobrepasaron los cuatrocientos mil. Así, aunque el voto en blanco no fue mayoría, resultó central para definir al presidente. Además, fue la primera vez que se postularon más de cien precandidatos presidenciales, la mayoría por recolección de firmas, un método reciente en el país.

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Durante toda la campaña, los dos principales aspirantes evitaron debates cara a cara y optaron por intercambiar mensajes hostiles, reforzando el ambiente de animadversión. El desenlace acentuó la ruptura política, pues el candidato perdedor desconoció el resultado e invitó a la “desobediencia civil”, mientras el presidente electo suspendió el proceso de empalme con el mandatario saliente. Por primera vez, la posesión presidencial no se realizó en Bogotá sino en Cali, en medio de un evento que combinó espectáculo, símbolos religiosos y referencias militares, contrariando el laicismo establecido en la Constitución.

¿Es esta situación realmente inédita? Según el análisis del texto, la historia colombiana muestra numerosos episodios similares. Ejemplos de polarización, desconocimiento de resultados y gobiernos autoritarios han marcado procesos políticos desde el siglo XIX, con desenlaces sangrientos como guerras civiles. Las antiguas divisiones entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores o incluso las disputas actuales entre “fascistas” y “comunistas” repiten el patrón de confrontación constante.

No obstante, tras tragedias como el terremoto del 10 de agosto de 2026, la reacción ciudadana mostró una capacidad para la solidaridad y empatía más allá de las diferencias políticas. La ayuda se organizó sin distingo de ideologías, demostrando que, pese a la polarización promovida por algunos dirigentes, la sociedad puede mirar más allá del enfrentamiento y buscar puntos de encuentro frente a situaciones extremas.

A partir de esta reflexión, el texto invita a cuestionar las certezas, valorar la diversidad y asumir una postura “cínica” en sentido clásico, es decir, desconfiada de los dogmas pero abierta a la convivencia y el desafecto saludable frente a los liderazgos idolatrados. Más que la división entre derecha e izquierda, lo que importa es evitar que las diferencias nos lleven a actitudes extremas o a la supresión del otro.

¿Qué consecuencias tuvo la polarización en las elecciones presidenciales de Colombia en 2026?

La polarización política en las elecciones presidenciales de 2026 profundizó la división en Colombia, dificultando el diálogo entre los sectores enfrentados y provocando actos sin precedentes, como el desconocimiento de resultados por parte del candidato perdedor y la suspensión del empalme presidencial. El proceso electoral estuvo marcado por la ausencia de debates directos entre los principales candidatos y mensajes de odio intercambiados durante la campaña, según Penguin Random House Grupo Editorial.

¿En qué sentido se utiliza el término “cinismo” en la reflexión sobre la historia política de Colombia?

En el texto, “cinismo” se retoma en su acepción filosófica antigua: una actitud que rechaza dogmas e idolatrías, y busca vivir conforme a la naturaleza y la realidad observable. Se propone reemplazar el cinismo actual, asociado con el descaro y la inmoralidad en la acción política, por uno más reflexivo, crítico y desengañado de las ilusiones políticas, para evitar caer en las pasiones extremas y reconocer la necesidad de coexistir a pesar de las diferencias ideológicas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.