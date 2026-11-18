Por: El Espectador

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La Corte Constitucional reiteró recientemente su preocupación ante el persistente incumplimiento de las órdenes emitidas desde hace nueve años para garantizar derechos básicos a los niños y niñas del pueblo Wayuu en La Guajira. De acuerdo con la información oficial, tras una visita realizada el 13 de octubre, la Corte concluyó que persiste la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales relacionados con el acceso al agua potable, la alimentación y la salud, situación que llevó a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en 2017. Aunque reconoce avances alcanzados por el gobierno anterior, el alto tribunal determinó que estos son insuficientes y estableció plazos y directrices estrictas para el gobierno actual de Abelardo de la Espriella, sin desconocer los logros pasados.

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La revisión del caso demostró que persisten las causas estructurales identificadas hace años, según constató la Corte. Los niños Wayuu en municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia continúan enfrentando condiciones alarmantes: el último registro oficial del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) reportó 142 fallecimientos de menores en 2025 por enfermedades como infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición; hasta octubre de 2026, ya se han registrado 61 muertes más por las mismas causas.

La problemática no se limita a cifras de mortalidad. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios identificó que gran parte de la infraestructura hídrica financiada con fondos públicos está fuera de servicio, con la mitad de las obras en Manaure y varias en Uribia, Maicao y Riohacha inoperantes. Además, aún no existe un Plan Estructural de Acción (PEA) definitivo: el borrador presentado por el gobierno anterior presenta serias deficiencias en metodología, monitoreo y articulación institucional, aspecto reconocido por los órganos de control. El Registro Multidimensional Wayuu, a cargo del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), apenas cubre el 70 % del territorio, y el estudio etnológico sobre representatividad ordenado en 2019 sigue incompleto, dificultando la identificación de autoridades y comunidades beneficiarias.

Frente a estos problemas, la Corte dictó órdenes concretas al gobierno de De la Espriella: consolidar el PEA con asignación clara de responsables y acciones, remitir información crítica a entidades como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, y garantizar la continuidad de acciones sin reducir metas ni recursos ya comprometidos. Además, exigió una ruta de participación efectiva en lengua wayuunaiki, un inventario actualizado de obras hídricas y la presentación de estrategias verificables para la atención alimentaria y en salud. La decisión enfatiza que toda modificación debe justificarse y proteger igual o mejor los derechos de los niños Wayuu. El plazo para estos ajustes y entregas oscila entre cinco y treinta días, según cada requerimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el caso de los niños Wayuu?

El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) es una figura judicial declarada por la Corte Constitucional cuando encuentra una vulneración sistemática y prolongada de derechos fundamentales que las instituciones no han logrado atender adecuadamente. En el caso de los niños Wayuu, esto implica que persisten serias deficiencias en el acceso al agua potable, alimentación y salud, afectando de manera masiva y estructural a esta comunidad pese a múltiples órdenes judiciales previas.

¿Cuáles son las órdenes prioritarias de la Corte Constitucional para superar la crisis Wayuu en La Guajira?

Las órdenes más urgentes establecidas por la Corte Constitucional incluyen la consolidación de un Plan Estructural de Acción (PEA) viable y consensuado, la identificación y activación de infraestructura hidrosanitaria, la entrega de cronogramas claros de ejecución y la garantía de participación Wayuu, todo en plazos específicos que van de cinco a treinta días. Adicionalmente, se prohíbe suprimir metas o fuentes de financiación ya establecidas sin justificación adecuada, con el fin de asegurar continuidad institucional en beneficio de la niñez Wayuu.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.