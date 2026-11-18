Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento episodio sacudió el barrio Ambalá, en Ibagué, luego de que un joven fuera atacado con machete en medio de un cobro de deuda originado por un préstamo informal. Según reportó la denuncia, dos hombres llegaron hasta el lugar donde se encontraba la víctima y le exigieron el dinero que debía, situación que ya tenía varios días de retraso en los pagos. El dinero, de acuerdo con el relato, debía devolverse a través de cuotas diarias, y el joven llevaba tres días sin poder ponerse al día, lo que desencadenó la confrontación.

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Al notar la exigencia, el joven habría intentado huir, pero los cobradores lo alcanzaron rápidamente. De acuerdo con las imágenes que circularon después del hecho, la víctima fue acorralada y brutalmente agredida. Los agresores lo golpearon con puños y patadas, y durante la golpiza utilizaron una aguja metálica. Finalmente, uno de ellos lo hirió con un machete en la zona cercana al tórax, dejándole una profunda herida. La secuencia de la agresión quedó grabada en video, agravando la preocupación de quienes presenciaron el ataque y de quienes vieron posteriormente las imágenes.

Las autoridades, según lo informado, remitirán el caso a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y proceder con la identificación de los responsables. El reporte también indica que los presuntos cobradores se desplazaban en una motocicleta de bajo cilindraje y continúan recorriendo las calles, dedicados a exigir pagos de préstamos informales. Además, la denuncia advierte que han amenazado a otras personas del sector por deudas pendientes.

La comunidad del barrio Ambalá expresó su preocupación ante este tipo de hechos, solicitando mayor vigilancia e intervención de las autoridades para prevenir nuevas agresiones. Este caso pone nuevamente en evidencia los riesgos ligados a los préstamos informales, especialmente bajo la modalidad conocida como ‘gota a gota’, donde las exigencias de pago suelen estar acompañadas de intimidaciones y violencia, según lo denunciado en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un préstamo ‘gota a gota’ y cómo funciona en Ibagué?

El préstamo ‘gota a gota’ es una modalidad informal de crédito donde el dinero se entrega de manera rápida y extraordinaria, pero los pagos se exigen a diario, usualmente mediante cuotas que incluyen intereses elevados. En el contexto de Ibagué, de acuerdo con las denuncias, esta práctica implica riesgos elevados, ya que quienes cobran suelen recurrir a la intimidación y la violencia física si los deudores se atrasan con los pagos.

¿Qué acciones puede tomar la Fiscalía General de la Nación frente a agresiones por cobros de préstamos informales?

De acuerdo con lo informado, cuando se presentan denuncias por agresiones relacionadas con cobros de préstamos informales, la Fiscalía General de la Nación debe iniciar investigaciones para identificar y judicializar a los responsables. El objetivo es esclarecer los hechos, determinar si hubo lesiones personales y sancionar a quienes utilicen la violencia para exigir pagos ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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