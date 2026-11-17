Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exalcalde de Prado, Tolima, Álvaro González Murillo, fue condenado a 12 años de prisión como resultado de numerosas irregularidades en la celebración de 17 convenios que involucraron el manejo de recursos públicos durante el segundo semestre de 2016. Según información confirmada por la Fiscalía General de la Nación, dichos acuerdos fueron suscritos con el objetivo de financiar actividades enfocadas en el ámbito social, educativo, deportivo y cultural dentro del municipio. Sin embargo, en el proceso judicial se evidenció que los convenios terminaron siendo adjudicados a una asociación cuya idoneidad no fue probada de manera adecuada, además de que no se justificó de forma convincente el destino final del dinero comprometido.

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Como resultado de estas irregularidades, se identificó un detrimento patrimonial estimado en cerca de 300 millones de pesos, cifra que pone en evidencia la magnitud del daño causado a los recursos del municipio. Durante la investigación, la Fiscalía documentó la participación directa de González Murillo en los procedimientos contractuales, especificando su intervención en la preparación de los estudios previos, la expedición de resoluciones que reconocieron la supuesta experiencia de la asociación beneficiada y la autorización tanto de la liquidación como del desembolso de los fondos asociados a los convenios.

Este entramado de corrupción le valió al exmandatario ser condenado por tres delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado, todos relacionados con el uso indebido de la contratación pública. Además del exalcalde, la sentencia de primera instancia abarca a otras tres personas involucradas. Diana Carolina Romero Yara, quien ejercía funciones como secretaria de Desarrollo Social de Prado, recibió una condena de 11 años de prisión, pues fue la encargada de supervisar los convenios, certificar su cumplimiento y autorizar los pagos correspondientes.

Por su parte, Gladys Lucía Cabezas Leonel, representante legal de la empresa contratista, y Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del exalcalde, fueron sentenciados a ocho años de prisión cada uno. La investigación determinó que Murillo Cupitra tuvo una labor directa en la gestión, coordinación y organización de los convenios irregulares. Importante resaltar que esta decisión judicial es de primera instancia, lo que significa que aún pueden interponerse los recursos legales pertinentes en contra del fallo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exalcalde de Prado, Tolima, Álvaro González Murillo?

El exalcalde Álvaro González Murillo fue condenado porque, según la Fiscalía General de la Nación, participó directamente en la adjudicación irregular de 17 convenios públicos a una asociación sin comprobar adecuadamente su idoneidad ni justificar el destino del dinero, lo que causó un detrimento patrimonial de unos 300 millones de pesos.

¿Cuáles fueron los delitos por los que condenaron a las personas involucradas en el caso de los convenios en Prado, Tolima?

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, el exalcalde y los demás implicados fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado, relacionados con el manejo indebido de los recursos públicos en la celebración de los convenios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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