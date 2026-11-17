Gustavo Petro recibió un nuevo llamado de atención judicial por sus publicaciones en redes sociales. Esta vez, el Consejo de Estado le ordenó eliminar 12 mensajes en los que señaló al registrador nacional, Hernán Penagos, y a la Registraduría de supuestas irregularidades y fraude electoral. La decisión responde a una tutela que presentó Penagos en nombre propio y en representación de la entidad.

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El fallo fue emitido por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales. El alto tribunal determinó que las afirmaciones del expresidente vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador, además de afectar la reputación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La razón detrás de la decisión es que Petro difundió acusaciones relacionadas con un supuesto fraude electoral y presuntas conductas delictivas sin contar con elementos que permitieran atribuirle esas actuaciones a Penagos.

El Consejo de Estado estableció un plazo de cinco días, contados desde la notificación de la providencia, para que el exmandatario retire las 12 publicaciones de su cuenta en X. La orden también incluye eliminar de cualquier cuenta o medio bajo su administración las declaraciones que hizo sobre esas mismas acusaciones durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

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¿Por qué Petro terminó en los tribunales por sus publicaciones?

La controversia se remonta a mensajes publicados entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ocupaba la Presidencia de la República. Sus señalamientos apuntaban a supuestas modificaciones de los formularios E-14, problemas de trazabilidad, cambios en el software electoral y presuntas anomalías en el procesamiento de los resultados de las elecciones presidenciales.

Con esta decisión, el Consejo de Estado puso un límite a las afirmaciones del expresidente sobre las autoridades electorales y ordenó retirar los contenidos cuestionados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.