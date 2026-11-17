Entre los temas controversiales que se viven en Colombia, los señalamientos de Deicy Torres en contra de Gustavo Petro por supuesto pago con contratos por servicios íntimos tienen un nuevo capítulo.

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El tema salió a flote desde el pasado 25 de octubre de 2026, cuando la joven apuntó al expresidente en declaraciones de prensa que con el paso de los días llegaron a las autoridades en el país.

De hecho, ella aprovechó para acudir a las redes sociales para presentar cada vez más publicaciones con su versión de los hechos que tienen en la mira al líder del Pacto Histórico durante su gestión como Jefe de Estado.

Por eso, un detalles que destapó el periodista Daniel Samper Ospina desde su espacio personal en X (antes conocido como Twitter) sirvió para plantear el problema que surgió después de eso.

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“Suspendieron la cuenta de Deicy Jiménez, la de Instagram también… Qué forma de perseguirla, ¿por qué no quieren que tenga cómo expresase?”, escribió este martes 17 de noviembre de 2026.

Cabe recordar que la Corte Suprema investiga a Petro por las declaraciones de Deicy Jiménez, por lo que este asunto no pasa desapercibido entre propios y extraños en el territorio nacional.

Parece pertinente aclarar que el periodista no se refirió específicamente a nadie al poner sobre la mesa la pregunta, en la que queda en evidencia el problema para la joven en medio de este escándalo.

El caso plantea un nuevo reto frente a la posibilidad de que se divulgue más sobre las denuncias que también salpican a la senadora María José Pizarro.

¿Qué dijo Deicy Jiménez sobre Gustavo Petro?

Deicy Alejandra Jiménez denunció públicamente y ante las autoridades judiciales a Gustavo Petro por un presunto intercambio de contratos estatales a cambio de favores íntimos durante su paso por el Senado y la Presidencia.

La excontratista días después afirmó mediante sus redes sociales que el foco central de sus señalamientos no corresponde a la vida personal del exmandatario.

“No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, manifestó Jiménez al referirse al caso.

De acuerdo con su testimonio público recogido por distintos medios nacionales, estas presuntas prácticas habrían involucrado aproximadamente a unas cuarenta mujeres y se habrían extendido entre el Congreso y el Ejecutivo.

Jiménez relató que conoció al exjefe de Estado mediante una plataforma digital para adultos, iniciando posteriormente un vínculo personal y contractual en Bogotá.

La denunciante indicó que obtuvo contratos laborales dentro del Senado, con la senadora María José Pizarro, en el Ministerio del Interior y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Adicionalmente, entregó material probatorio ante autoridades judiciales y medios periodísticos, incluyendo chats, registros contractuales y fotografías que sustentan sus afirmaciones dentro de las indagaciones abiertas.

Tras conocerse un pronunciamiento del exgobernante negando las acusaciones y rechazando cualquier intercambio de sexo por contratos, Jiménez respondió exigiendo claridad institucional ante el país, según registró Pulzo.

“El país merece respuestas, no evasivas. La justicia debe llegar hasta el fondo. Confío en la justicia”, expresó la excontratista al replicar directamente las explicaciones ofrecidas por Gustavo Petro.

Asimismo, Jiménez explicó que guardó silencio anteriormente por falta de garantías de seguridad personal, asegurando que comparece hoy ante los organismos judiciales sin temor ni ánimo de espectáculo mediático.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación adelantan las diligencias correspondientes para verificar los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades individuales.

Por su parte, Gustavo Petro ha rechazado categóricamente los señalamientos en su contra, asegurando que jamás intercambió contratos públicos por favores sexuales durante su ejercicio público.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.