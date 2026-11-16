Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Martín de Loba, corregimiento de Sardinata, Norte de Santander, vivió momentos de gran angustia tras un ataque con explosivos lanzados desde drones. De acuerdo con la información difundida, el inusual ruido de las detonaciones alteró la cotidianidad de la población, obligando a los habitantes a buscar refugio para salvar la vida. En medio del pánico, se escuchaban gritos de “¡Corran, corran!” mientras la comunidad intentaba resguardarse ante la amenaza de nuevas explosiones. Este episodio no solo evidenció la vulnerabilidad de esta localidad del Catatumbo, sino que reavivó las alertas frente al uso de aeronaves no tripuladas, comúnmente llamadas drones, para sembrar el miedo en esta región del país.

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Frente al horror padecido, los habitantes de San Martín de Loba hicieron un llamado directo a los actores armados para exigir respeto por la vida de la población civil y el cese de la violencia que afecta a pequeñas comunidades. Este hecho se suma a una ola de ataques similares que viene golpeando a Norte de Santander y otros departamentos, intensificando el clima de tensión e incertidumbre en la zona. Según el balance dado a conocer sobre estos eventos, en Catatumbo ya se cuentan cerca de 70 ataques de este tipo registrados solo durante 2026.

El ataque del 15 de noviembre en la vereda El Rosario, dentro de la jurisdicción de Tibú, agrava aún más la crisis. Allí, una vivienda resultó perjudicada y quedó un artefacto explosivo sin detonar, aumentando el riesgo para los residentes, pues estos dispositivos pueden permanecer activos y representar un peligro incluso tiempo después de haber sido lanzados.

No se trata de un problema aislado de Norte de Santander. Según el balance citado, ataques con drones cargados con explosivos ya se han presentado en 16 departamentos del país. Entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026, se documentaron 708 episodios de este tipo en Colombia, en los que se estima se utilizaron cerca de 1.865 granadas. Uno de los hechos más trágicos tuvo lugar el 12 de noviembre en Tibú, donde cuatro militares murieron y cinco resultaron heridos. Días antes, en Santa Rosa del Sur, Bolívar, tres uniformados fallecieron y más de 40 personas resultaron afectadas.

Ante este panorama, el Gobierno nacional anunció un plan de choque para fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública en los territorios impactados. Esta estrategia incluye la entrega de nuevas herramientas a las tropas y la elaboración de un documento Conpes, así como un proyecto de ley para fortalecer el control sobre el uso de estos dispositivos. Entre las acciones reportadas, se destaca la incautación de 100 drones y piezas en el puerto de Cartagena, mercancía destinada a una empresa vallecaucana. Mientras las autoridades ponen en marcha estas medidas, comunidades como San Martín de Loba se mantienen en alerta, reiterando su llamado a los grupos armados para que cesen los ataques y respeten la vida civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos ataques con drones cargados de explosivos se han registrado en Colombia recientemente?

Según el balance publicado en el periodo comprendido entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026, en Colombia se han documentado 708 ataques con drones cargados con explosivos, que habrían involucrado cerca de 1.865 granadas lanzadas desde estas aeronaves, extendiendo la amenaza a 16 departamentos del país.

¿Qué acciones está tomando el Gobierno de Colombia ante los ataques con drones en Norte de Santander?

De acuerdo con la información disponible, el Gobierno nacional anunció un plan de choque que contempla la entrega de herramientas a la Fuerza Pública, la preparación de un documento Conpes y el impulso de un proyecto de ley para controlar el uso de drones. Además, se reportó la incautación de 100 drones en el puerto de Cartagena como parte de los esfuerzos para evitar que estos dispositivos sean utilizados con fines criminales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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