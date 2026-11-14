Un momento de angustia vivieron 13 personas que se encontraban a bordo del yate Haya, luego de que la embarcación se incendiara en aguas de Cartagena. La emergencia ocurrió en la bahía de Barbacoas, en la zona insular de la ciudad, y obligó a sus ocupantes a lanzarse al mar para ponerse a salvo.

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De acuerdo con la información conocida, entre las personas que estaban en el yate había 11 turistas y dos tripulantes. Todos fueron rescatados y trasladados a tierra firme sin presentar lesiones.

El incendio habría comenzado después de que los ocupantes percibieran un olor a quemado debajo de la cubierta. La situación se complicó cuando las llamas comenzaron a extenderse rápidamente por la embarcación, debido a los materiales de fibra de vidrio y los vapores de combustible presentes en el lugar.

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⚓🚨 ¡13 personas fueron auxiliadas tras un incendio a bordo de un yate en Cartagena! Once turistas y dos tripulantes fueron rescatados luego de que se registrara una conflagración en el yate “Haya”, mientras navegaba por el sector de bahía de Barbacoas. https://t.co/CR419nXkJ7 — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) November 13, 2026

Ante la propagación del fuego y el riesgo que representaba permanecer a bordo, las 13 personas tomaron la decisión de abandonar el yate y lanzarse al agua. La maniobra les permitió alejarse de las llamas mientras recibían ayuda para salir de la zona de la emergencia.

Una embarcación civil acudió al lugar y se encargó de trasladar a los afectados hasta el muelle del Club Náutico, ubicado en el sector de Manga, en Cartagena.

Por su parte, la Fuerza Naval del Caribe intervino para asegurar el área y atender la situación, mientras se desarrollaban las labores de asistencia a las personas que habían salido del yate.

Los 13 ocupantes salieron ilesos

Uno de los aspectos más importantes de la emergencia fue que ninguno de los ocupantes resultó herido. Tanto los 11 turistas como los dos tripulantes se encontraban en buen estado de salud después de ser rescatados.

El incendio del yate Haya puso en evidencia los riesgos que pueden presentarse durante los recorridos turísticos por las aguas de Cartagena, especialmente cuando una emergencia a bordo obliga a evacuar una embarcación en medio del mar.

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Aunque el fuego se propagó rápidamente, la reacción de los ocupantes y la intervención de la embarcación civil permitieron que las 13 personas llegaran a tierra sin consecuencias para su integridad.

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