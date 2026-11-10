Por: El Espectador

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Tres semanas después del violento ataque que terminó con la muerte de Vanessa Vera en Usaquén, las autoridades confirmaron la captura del principal sospechoso en Cartagena. La víctima, una mujer de 46 años, falleció tras intervenir en una presunta situación de violencia doméstica ocurrida en un apartamento del barrio Barrancas. Según informes presentados por la Fiscalía, Vera acudió a esa vivienda al escuchar los llamados de auxilio de una vecina, de acuerdo con testimonios recopilados en el proceso.

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La Fiscalía General de la Nación detalló que la detención del presunto responsable se hizo efectiva mediante una orden judicial, en una acción conjunta entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. El capturado será puesto a disposición de un juez de control de garantías, y un fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá le imputará el delito de homicidio agravado, en principio. Por ahora, el proceso penal sigue en etapa de legalización de la captura y posible definición de medida de aseguramiento.

El ataque a Vanessa Vera tuvo lugar en la madrugada del 17 de octubre. La víctima, acompañada por otra mujer, se acercó al lugar tras escuchar gritos provenientes de un apartamento del primer piso. Al llegar, encontraron únicamente a un vecino, pero no hallaron a la mujer que pedía auxilio. Fue en ese contexto cuando se desencadenó la agresión: Vanessa sufrió una herida de arma cortopunzante en el cuello, por la que fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde permaneció en cuidados intensivos hasta su fallecimiento el 19 de octubre, según la información facilitada por la Secretaría Distrital de la Mujer.

Después de los hechos, la Secretaría Distrital de la Mujer expresó su respaldo a la familia de la víctima y solicitó que las autoridades agilizaran las investigaciones. Aunque en los reportes judiciales el nombre completo de la víctima es Mildrey Vanessa Vera Durán, los medios y las autoridades suelen referirse a ella como Vanessa Vera. Por el momento, la Fiscalía no ha confirmado si el caso puede ser tipificado como feminicidio, a pesar de que la familia había solicitado ese análisis legal.

El crimen de Vanessa Vera pone de manifiesto la difícil situación de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, en el primer semestre de 2026 se reportaron 25.660 posibles casos de violencia intrafamiliar y de género, cifra que representa un aumento del 8,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, siendo el 65,2 % de las presuntas víctimas mujeres. En ese lapso, la Fiscalía registró 11 feminicidios y Medicina Legal reportó 1.869 valoraciones por riesgo de feminicidio, 809 valoradas como riesgo extremo, evidenciando la gravedad de esta problemática.

Si usted o alguna persona cercana necesita orientación frente a situaciones de violencia, puede comunicarse con la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137) o, en caso de emergencia, llamar a la línea 123 para recibir atención inmediata.

¿Por qué la Fiscalía tipificó el caso de Vanessa Vera como homicidio agravado y no como feminicidio?

Actualmente, la Fiscalía presentó cargos por homicidio agravado en el caso de Vanessa Vera, aunque la familia solicitó analizar la tipificación como feminicidio. Hasta el momento, no se ha confirmado ese cambio en el proceso legal, y la decisión depende de la evaluación que hagan las autoridades judiciales durante las próximas etapas del caso.

¿Cuáles son las cifras recientes de violencia intrafamiliar y feminicidio en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud y la Fiscalía, en el primer semestre de 2026 se notificaron 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá, con un aumento del 8,8 % frente al mismo periodo del año anterior. Además, se registraron 11 feminicidios y 809 valoraciones de riesgo extremo de feminicidio en la ciudad en ese mismo periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.