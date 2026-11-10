Por: El Espectador

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Casi dos años después del hecho que terminó con la vida de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del entonces director de la Policía Nacional, el caso judicial que busca esclarecer las circunstancias y responsabilidades avanza. Esta semana, de acuerdo con la Fiscalía, se dio un paso crucial con la formalización de la acusación contra cinco personas señaladas de haber participado en los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá. Pese al tiempo transcurrido desde el comienzo de la investigación, la acusación fue radicada el 7 de julio de 2026, pero su formalización se realizó recientemente, lo que permite profundizar en las responsabilidades individuales que cada uno de los implicados tendría dentro de este proceso.

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De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, la acusación no busca esclarecer todavía quién fue el responsable del disparo mortal que acabó con la vida de Juan Felipe. Ninguno de los cinco procesados es sindicado de haber disparado el arma que mató al joven. El caso, entonces, se enfoca en delitos conexos que, según el ente acusador, rodearon las circunstancias de la agresión. Los señalados son Andrés Camilo Sotelo Torres, su hermana Katherin Andrea Sotelo Torres, Jeimmy Tatiana Vega López, Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solanggye Trujillo Devia. Estos enfrentan cargos variados, que incluyen tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, y soborno en actuación penal, aunque no todos responden por la totalidad de los delitos mencionados.

En su acusación, la Fiscalía reconstruye un relato que comienza el 13 de noviembre de 2024, cuando la víctima fue contactada mediante un perfil falso en redes sociales, lo que habría dado inicio a una serie de engaños que culminaron en el evento violento en el barrio Quiroga. Además, según lo documentado por el ente acusador, tras la agresión al joven, los procesados habrían adoptado acciones para ocultar pruebas y orientar las declaraciones de una adolescente involucrada, con el fin de entorpecer la investigación y desviar la atención de los hechos centrales.

El proceso judicial sigue en desarrollo y permanece la claridad, establecida por la propia Fiscalía, de que el expediente actual no resuelve la autoría material del disparo fatal. Aún así, la formalización de la acusación representa un avance en el intento de esclarecer, al menos en parte, la trama de engaños y acciones posteriores a la muerte de Juan Felipe Rincón Morales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía no señala a ninguno de los acusados como autor del disparo que mató a Juan Felipe Rincón Morales?

La Fiscalía dejó claro que en este expediente no se atribuye el disparo mortal a ninguno de los cinco acusados, ya que el enfoque actual del proceso se orienta a esclarecer otros delitos complementarios, como tortura y manipulación de pruebas. La institución aún no presenta pruebas directas o acusaciones concretas sobre la responsabilidad en la autoría material del disparo, lo que subraya que ese aspecto sigue pendiente de aclaración dentro de la investigación.

¿Cuáles son los delitos por los que están siendo procesados los acusados en el caso de Juan Felipe Rincón Morales?

Según la información de la Fiscalía, los delitos que enfrentan los cinco acusados son tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, y soborno en actuación penal. Cabe resaltar que no todos los procesados son señalados por todos estos delitos, ya que la participación de cada uno varía en la presunta trama criminal que rodeó la muerte del joven en el barrio Quiroga.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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