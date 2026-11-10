Por: El Espectador

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El avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá se ha convertido en un espectáculo visible para quienes transitan cerca de la obra. El viaducto se encuentra casi finalizado y, en la zona sur, algunos trenes ya circulan en una parte del corredor férreo, según información reportada por la interventoría. No obstante, el panorama cambia radicalmente para quienes caminan por los alrededores: el desorden persistente en el espacio público, el notable deterioro de las calles y los daños ocasionados por el vandalismo en varias columnas generan una sensación negativa sobre el entorno de la megaobra.

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Esta percepción desfavorable se refuerza por el retraso en una de las labores más relevantes para transformar la imagen y funcionalidad de la zona: la recuperación del espacio público y de la malla vial. De acuerdo con la interventoría, las diferentes tareas de construcción avanzan en general a buen ritmo. Hasta la fecha, se registra una ejecución física del 81 %, una cifra ligeramente inferior al 87 % que estaba programado en el cronograma. La evaluación abarca un total de 597 Unidades de Ejecución, con la mayoría presentando progresos importantes dentro de lo estipulado en el contrato.

Entre los frentes de obra con mayores avances se destacan las estructuras complementarias, que alcanzan el 99,36 %; el material rodante, con un avance del 95,96 %; el patio taller, con el 95,10 %; y el viaducto, que llega al 93,02 %. Sin embargo, subsisten rezagos en otras áreas como los sistemas y equipos, cuya ejecución llega al 43,49 % frente al 54 % previsto, así como en las estaciones y edificios, con un progreso del 49,26 % respecto a un 64 % que debía completarse.

El retraso más notorio, sin embargo, corresponde al frente dedicado a la modernización del espacio público y la malla vial. Según lo establecido en el contrato, esta labor incluye la renovación de 1,3 millones de metros cuadrados, una tarea fundamental tanto para la integración urbanística como para la percepción y el bienestar de quienes usarán las nuevas infraestructuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto ha avanzado la Primera Línea del Metro de Bogotá según cifras oficiales?

De acuerdo con la interventoría citada en el artículo, la Primera Línea del Metro de Bogotá presenta una ejecución física del 81 % en general, aunque esta cifra se encuentra por debajo del 87 % programado inicialmente. Se han identificado frentes de obra con avances superiores al 90 %, destacando estructuras complementarias, material rodante, patio taller y viaducto; no obstante, áreas como el sistema y equipos, además de las estaciones y edificios, evidencian ligeros retrasos en relación con los planes originales.

¿Por qué preocupa el retraso en la renovación de la malla vial y el espacio público del metro?

El retraso en la renovación de la malla vial y el espacio público preocupa porque afecta directamente la percepción de la megaobra y el entorno de los ciudadanos. Aunque el viaducto y otras estructuras presentan avances significativos, el cumplimiento pendiente en la restauración de calles y áreas peatonales dificulta la integración urbana y mantiene el desorden, deterioro y mala imagen en los alrededores, según los datos reportados por la interventoría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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