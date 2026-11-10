Por: Portal Bogotá

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La segunda edición del festival ‘México en el corazón de Bogotá’ llega a la capital como una celebración de la riqueza cultural y gastronómica que une a Colombia y México. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, este evento, que tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre en la emblemática Plaza de Bolívar, es producto de la colaboración entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Embajada de México en Colombia, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo y el IPES (Instituto para la Economía Social).

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La convocatoria a este festival está dirigida a quienes desean disfrutar de nuevos sabores, apoyar la economía local y sumergirse en espacios que celebran la diversidad. Más de 80 emprendimientos gastronómicos y artesanales, tanto de Bogotá como internacionales, estarán presentes para ofrecer productos y platos inspirados en la tradición mexicana. Este evento busca dinamizar la economía local y promover el orgullo ciudadano por medio de la comida y las costumbres compartidas.

El festival tendrá como invitados de honor al estado de Querétaro y al municipio de Santiago de Querétaro, lo que refuerza los lazos de cooperación entre ambas regiones. Los asistentes podrán participar en una experiencia que va más allá de la simple degustación, con acceso a shows musicales, cocina en vivo y exhibiciones de artesanías desde las 11:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., permitiéndose el último ingreso a la Plaza de Bolívar hasta las 8:00 p. m.

El evento contará con una amplia programación musical, donde agrupaciones como ‘The essential sound’, ‘Agrupación Ímpetu’, y varios mariachis deleitarán a los asistentes el sábado 14. El domingo 15, la oferta artística incluirá música ambiental, grupos norteños y la participación de la Banda Continental de Mazatlán. Entre las recomendaciones oficiales está el ingreso por el arco de la carrera Séptima frente a la Catedral, y la prohibición de entrada a personas en estado de embriaguez, alimentos, bebidas, armas o sombrillas con punta, pero está autorizado el ingreso de coches de bebés y mascotas.

Este festival es respaldado por ‘Sabor Bogotá’, una estrategia de la Alcaldía Mayor para fortalecer la identidad cultural mediante la promoción de eventos y convocatorias que destacan el talento gastronómico local y la innovación culinaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizarán durante el festival México en el corazón de Bogotá?

Durante el festival ‘México en el corazón de Bogotá’ se ofrecerán shows musicales, cocina en vivo, exhibición de artesanías y una amplia variedad de platos mexicanos. Además, destaca la participación de agrupaciones musicales nacionales e internacionales, así como la intervención de más de 80 emprendimientos gastronómicos y artesanales.

¿Cuáles son las recomendaciones para asistir al festival México en el corazón de Bogotá?

Según la información oficial, se recomienda ingresar por el arco de la carrera Séptima frente a la Catedral. No está permitido el ingreso de personas en estado de embriaguez, alimentos, bebidas, armas, parasoles o sombrillas con punta ni bicicletas. Se permite el acceso de coches de bebés y mascotas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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