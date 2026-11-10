Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Bogotá anunció la anulación de 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del 29 de octubre de 2026. Esta determinación se produce tras identificarse una falla en la publicación del Decreto 472 de 2026, que tenía como propósito establecer restricciones temporales a la circulación de motos con motivo de las celebraciones de Halloween. Según información dada a conocer por la administración distrital, el decreto, aunque expedido el 27 de octubre, no alcanzó a publicarse de forma oportuna en el Registro Distrital debido a una dificultad técnica, por lo que su vigencia solo inició al día siguiente.

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De acuerdo con la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Movilidad, la vigencia del Decreto 472 de 2026 comenzó el 30 de octubre, es decir, después de los operativos realizados entre las 6:00 de la tarde y las 11:59 de la noche del 29 de octubre. Durante ese lapso, agentes de tránsito aplicaron restricciones y emitieron multas, pero la norma aún no tenía efectos legales sobre los conductores sancionados. Por tal motivo, la administración revisó el procedimiento y concluyó que los comparendos impuestos esa noche debían quedar sin efecto, con la finalidad de garantizar los derechos de los motociclistas involucrados.

En cuanto al manejo de las multas y demás cobros asociados, la administración anunció que aquellos motociclistas que recibieron comparendos, pero no pagaron ni interpusieron recursos, verán sus procesos archivados a través de un acto administrativo. En los casos en que los ciudadanos sancionados presentaron recursos de impugnación, la Secretaría Distrital de Movilidad adelantará los trámites necesarios para eximirlos de toda responsabilidad y eliminar los cobros respectivos. Quienes ya realizaron el pago de la multa tendrán derecho a solicitar la devolución del dinero, y serán contactados por la Alcaldía para conocer el procedimiento específico a seguir.

Además, la decisión incluye la restitución de valores por patios y grúas, en aquellos casos en que las motos fueron inmovilizadas durante los operativos del 29 de octubre. Según lo reportado por la administración, todas estas medidas buscan corregir el error surgido de la demora en la publicación legal del decreto y asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los motociclistas afectados por la anulación de comparendos solicitar la devolución de su dinero?

La Alcaldía de Bogotá ha explicado que los motociclistas que pagaron las multas podrán solicitar el reintegro del dinero. Para ello, la Secretaría Distrital de Movilidad será la encargada de contactar a los afectados y orientarlos sobre los pasos a seguir según cada caso particular, lo que garantiza transparencia y restitución económica a quienes fueron sancionados por la falla administrativa.

¿Qué sucede con los cobros de patios y grúas por inmovilización durante los operativos del 29 de octubre?

De acuerdo con la administración distrital, los valores pagados por patios y grúas, originados por la inmovilización de motos durante la noche en que se impusieron los comparendos anulados, también serán devueltos a los conductores cuando aplique. Esto hace parte de la medida integral para revertir las consecuencias de la aplicación de una norma que aún no estaba vigente legalmente.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.