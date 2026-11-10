Por: El Espectador

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Desde el martes 10 hasta el jueves 12 de noviembre, diversos barrios y localidades de Bogotá afrontarán cortes temporales en el suministro de agua potable, como parte de una serie de trabajos que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha programado para el mantenimiento y renovación de las redes de distribución. Tal como informó la EAAB, los sectores afectados comprenden localidades como Barrios Unidos, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Engativá, Santa Fe, Chapinero, Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar.

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Las suspensiones responden a tareas como empates de redes -proceso en el que se conectan nuevas tuberías o se renuevan tramos existentes-, mantenimiento preventivo, cambio de accesorios y medidores, instalación de válvulas y verificación de macromedidores. Según la EAAB, la finalidad de estos trabajos es evitar daños de mayor magnitud en el futuro y permitir que el servicio se mantenga de manera estable y segura en toda la ciudad.

El cronograma de cortes y las zonas vinculadas detallan que para el martes 10 de noviembre se contempla la suspensión en barrios como Barrios Unidos –entre la transversal 55 y la avenida carrera 68, de calles 90 a 100– así como en sectores de Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Al día siguiente, miércoles 11, las afectaciones se presentarán en Suba, Bosa, Engativá, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe, incluyendo también algunos hospitales. Finalmente, el jueves 12 de noviembre, serán intervenidas zonas de Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Los cortes de agua pueden durar desde unas pocas horas hasta 30 horas, dependiendo del tipo de trabajo que corresponda en cada área, conforme detalla la información suministrada por la EAAB.

Ante este panorama, la EAAB recomienda a los habitantes de los barrios afectados almacenar agua suficiente antes del inicio de las obras, haciendo énfasis en utilizarla de manera racional durante la suspensión y priorizando actividades básicas como la higiene personal y la preparación de alimentos. Si debe guardarse agua en recipientes, la empresa aconseja consumirla antes de 24 horas para evitar riesgos en la salud. Además, la EAAB ha dispuesto la Línea 116 para que la ciudadanía pueda solicitar carrotanques prioritarios en hospitales, clínicas y zonas de alta afluencia, de ser necesario.

La programación detallada y las recomendaciones oficiales pueden consultarse en la sección Bogotá de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua esta semana según la EAAB?

De acuerdo con la programación publicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cortes de agua se tomarán barrios de localidades como Barrios Unidos, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Engativá, Santa Fe, Chapinero, Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar. Los detalles y horarios específicos para cada barrio pueden encontrarse en el comunicado oficial de la EAAB.

¿Cuánto tiempo durarán los cortes de agua programados y qué recomienda la EAAB para los usuarios?

Los cortes en el suministro de agua variarán según la zona y el tipo de trabajos a ejecutar; algunos podrían durar cerca de cuatro horas y otros extenderse hasta 30 horas, de acuerdo con la información entregada por la EAAB. La empresa aconseja almacenar el agua necesaria, priorizar su uso en actividades esenciales y solicitar, si es indispensable, el servicio de carrotanques a través de la Línea 116, con prioridad para hospitales y sitios con gran concentración de personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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