Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 11 de noviembre de 2026, el pronóstico del tiempo para Bogotá anticipa condiciones mayormente secas y cielos parcialmente nublados tanto en la madrugada como durante la mañana, según información suministrada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). La temperatura mínima estimada para la jornada es de 7 °C, de acuerdo con la misma fuente. Estos datos permiten a los habitantes de la capital planificar sus desplazamientos con mayor certeza sobre las condiciones climáticas.

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Quienes deseen consultar el pronóstico de lluvias en tiempo real para diferentes sectores de Bogotá tienen a disposición herramientas públicas. El Sistema Alerta Bogotá (SAB) pone a disposición datos actualizados sobre la probabilidad de lluvias, las temperaturas máxima y mínima y el estado general del clima. Además, el portal mapas.bogota.gov.co facilita el acceso a un mapa temático de lluvias, permitiendo introducir la dirección deseada y visualizar en tiempo real si hay precipitaciones en ese punto, todo desde dispositivos móviles o de escritorio.

En cuanto a las recientes lluvias y episodios de granizada que ha vivido Bogotá, el IDIGER aclara que estos eventos no contradicen la presencia del fenómeno de El Niño en 2026. Si bien El Niño es conocido por reducir la cantidad de lluvias y aumentar las temperaturas, especialmente en las regiones Andina y Caribe, no elimina la segunda temporada de lluvias propia de la capital. Por ello, incluso con El Niño activo, durante octubre y parte de noviembre pueden ocurrir lloviznas, vientos fuertes e incluso granizadas.

El fenómeno de El Niño consiste en una alteración natural de los patrones climáticos globales debido al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. Para Bogotá, según explica el IDIGER, sus principales efectos son periodos más secos y aumento de la temperatura, aunque admite que se pueden registrar lluvias, especialmente en ciertos meses. Mantenerse informado a través de canales oficiales como el SAB permite tomar precauciones y organizar actividades diarias con menores riesgos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real?

Para revisar la probabilidad de lluvias en Bogotá en cualquier momento, debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, escoger en el menú la opción de mapa de lluvias, digitar la dirección de interés y visualizar las condiciones actuales. Además, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) brinda alertas, pronóstico detallado y datos de temperatura en tiempo real, todo accesible desde dispositivos conectados.

¿Qué consecuencias tiene el fenómeno de El Niño 2026 en el clima de Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 implica para Bogotá una disminución en el promedio de lluvias y un incremento en las temperaturas, de acuerdo con lo explicado por el IDIGER. Sin embargo, esto no significa que desaparezcan las temporadas de lluvias: pueden presentarse eventos de precipitación, vientos fuertes y granizadas, especialmente en los meses de octubre y noviembre. Esto resalta la importancia de consultar frecuentemente la información climática oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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