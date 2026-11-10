Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar una nueva edición del esperado desfile de autos clásicos y antiguos, bajo el lema "por donde pasa un clásico, deja una sonrisa". De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), esta versión reunirá a 134 vehículos que fueron autorizados oficialmente para desfilar. La información sobre los automóviles seleccionados fue publicada tras completar un proceso riguroso de verificación documental y revisión técnica, en colaboración con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), según lo anunciado por el IDT en sus canales oficiales.

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El proceso de inscripción contó con varias fases. En primer lugar, los propietarios interesados debieron presentar documentación que acreditara la autenticidad y las condiciones de sus vehículos. Posteriormente, la SDM llevó a cabo la revisión técnica, asegurando que cada automóvil cumpliera con los estándares necesarios para participar de manera segura en el evento. Aquellos vehículos que superaron ambas etapas integran el listado oficial, que fue divulgado en la Resolución 425 de 2026. Esta resolución se expidió el 9 de noviembre de 2026, respaldando así la transparencia del proceso, según consta en la publicación del IDT.

Además, el IDT habilitó un mecanismo de consulta para que los interesados puedan revisar el estado de sus inscripciones. Usando el número de radicado y la placa del vehículo, se puede acceder tanto a la información de los vehículos autorizados como a la de aquellos que no lograron cumplir los requisitos, junto con las razones para su no inclusión. Este procedimiento busca garantizar la transparencia y la confianza en la selección.

El desfile está programado para el próximo 15 de noviembre de 2026, fecha confirmada por el Instituto Distrital de Turismo a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter. La publicación oficial invita a los ciudadanos a consultar el listado completo y a participar en el evento. Toda la información adicional, incluidos los detalles sobre vehículos y motivos de exclusión, está disponible en la página oficial del IDT mediante la Resolución 425 de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar si un vehículo está autorizado para el desfile de autos clásicos y antiguos en Bogotá?

Las personas interesadas pueden consultar si su automóvil fue autorizado para participar en el desfile accediendo al documento oficial publicado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT). Usando el número de radicado y la placa del vehículo, es posible verificar el estado de la inscripción y conocer las razones en caso de no haber sido aprobado.

¿Qué revisión técnica realiza la Secretaría Distrital de Movilidad para el desfile en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) es responsable de la revisión técnica de cada vehículo inscrito, evaluando que cumpla con los criterios de seguridad y autenticidad exigidos por la organización del desfile. Este paso es fundamental para garantizar la integridad de los participantes y del público durante el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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