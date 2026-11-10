Por: Noticiero 90 minutos

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Esta noche el estadio Metropolitano de Techo será testigo del enfrentamiento de ida por las semifinales de la Copa BetPlay 2026, cuando Internacional de Bogotá reciba a América de Cali desde las 6:30 p. m. Ambos equipos llegan a esta cita decisiva tras caminos contrastantes, pero motivados por la posibilidad de conquistar un trofeo que representa mucho más que solo gloria deportiva.

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El conjunto capitalino de Internacional de Bogotá afronta este duelo como la oportunidad ideal para reivindicarse luego de no lograr clasificar en la Liga BetPlay. Según lo informado en el artículo citado por Noticiero 90 Minutos, el equipo ha centrado todos sus esfuerzos en la competencia de copa, apostando por una plantilla que busca hacer historia. El respaldo anímico viene de la contundente victoria por 4-1 ante Llaneros en la fase anterior. Elementos como Cristian Dájome y Johan Caballero aportan desequilibrio ofensivo, mientras que el mediocampista Larry Vásquez proporciona el balance necesario para intentar imponerse en casa y encarar la vuelta en Cali con ventaja.

Por otro lado, América de Cali llega a Bogotá con la confianza propia de un club acostumbrado a definir títulos e impulsar su jerarquía, después de avanzar tras golear 4-0 a Barranquilla FC. De acuerdo con la cuenta oficial de América de Cali en X (anteriormente Twitter), el equipo afronta este reto sin algunos de sus nombres importantes, como Rafael Carrascal, Jhon Murillo y Daniel Valencia, quienes se encuentran ausentes por lesión y rotaciones dentro de la nómina. Así, el entrenador David González se ve obligado a reorganizar su onceno titular y buscar variantes que le permitan sostener la aspiración de título.

La confianza de los caleños recae en la experiencia del delantero Adrián Ramos, el aporte goleador de Yeison Guzmán y el retorno de Edson Tortolero y Nicolás Hernández. Un aspecto relevante se encuentra en el registro inmediato, ya que América de Cali ha salido victorioso en los dos enfrentamientos directos previos durante el año, aunque la altura de Bogotá y la necesidad de victoria por parte del local configuran un panorama incierto. El desenlace de este choque determinará quién dará el primer paso hacia la gran final y dejará claro que cada baja, cada estrategia y cada detalle serán clave para conseguir el ansiado paso definitivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las bajas de América de Cali para el partido contra Internacional de Bogotá?

De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos y la cuenta oficial de América de Cali en X, las principales bajas en el equipo caleño para el partido de ida en semifinales frente a Internacional de Bogotá son Rafael Carrascal, Jhon Murillo y Daniel Valencia. Estas ausencias se deben a lesiones y a la necesidad de rotar la nómina, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para mantener su nivel competitivo.

¿Cuándo se juega la semifinal de ida entre Internacional de Bogotá y América de Cali por la Copa BetPlay 2026?

El primer partido de la semifinal entre Internacional de Bogotá y América de Cali por la Copa BetPlay 2026 está programado para esta noche a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, según la información incluida en el portal de Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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