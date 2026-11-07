Por: Caracol TV

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La Selección Colombia anunció su lista de convocados para los partidos amistosos de noviembre contra Chile, y una de las novedades más llamativas fue la inclusión de Daniel Mosquera. Este delantero, nacido el 20 de octubre de 1999 en Itsmina, Chocó, se ha destacado con sus recientes actuaciones en el fútbol europeo, lo que le valió el llamado del técnico Néstor Lorenzo, según la información compartida en el comunicado oficial del combinado nacional.

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La carrera de Mosquera se ha construido paso a paso, comenzando en el fútbol colombiano y venezolano, donde militó en equipos como Barranquilla, Llaneros de Guanare y Universidad Central de Venezuela. Cada club fue un peldaño más en su propósito de desarrollarse como profesional, sumando minutos y experiencia en distintas ligas sudamericanas antes de dar el salto internacional.

Un momento determinante en su carrera llegó con su paso por el América de Cali, uno de los clubes de mayor tradición en Colombia. Allí, el atacante continuó su proceso de crecimiento y aprendizaje. Sin embargo, fue en Atlético Bucaramanga donde Mosquera protagonizó el capítulo más importante de su trayectoria reciente. Con este club, logró conquistar el título de la Liga BetPlay en 2024, haciendo historia al contribuir con su capacidad goleadora a la obtención de la primera estrella del equipo santandereano, según lo reportado por el propio club y los medios deportivos nacionales.

La actuación sobresaliente en Atlético Bucaramanga abrió la puerta para su llegada al fútbol europeo. Actualmente, Daniel Mosquera defiende los colores del Hellas Verona, equipo que compite en la segunda división de Italia. En la temporada en curso, de acuerdo con los datos suministrados, el delantero ha disputado seis partidos, suma 385 minutos y ha anotado siete goles, cifras que evidencian su eficacia frente al arco rival y respaldan su convocatoria a la selección.

Además de su desempeño en cancha, un aspecto familiar refuerza su vínculo con el balompié profesional colombiano. Mosquera es sobrino de Elkin Mosquera, exfutbolista que representó a varios clubes del país, incluidos Independiente Medellín, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Fortaleza, aportando una tradición futbolística que ahora Daniel continúa.

El llamado a la Selección Colombia representa para Mosquera una oportunidad especial, donde buscará demostrarle a Néstor Lorenzo que puede ser una opción valiosa en el frente de ataque de la ‘Tricolor’ y seguir marcando su propio camino en el fútbol internacional.

¿Por qué Daniel Mosquera fue convocado a la Selección Colombia para los amistosos contra Chile?

Daniel Mosquera fue convocado por la Selección Colombia debido a sus destacadas actuaciones en el fútbol europeo, especialmente con el Hellas Verona en la segunda división italiana. Según los registros, el delantero suma seis partidos y siete goles en la temporada actual, lo que llamó la atención del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y le permitió ser considerado para los partidos amistosos de noviembre contra Chile.

¿Cuál es el recorrido profesional de Daniel Mosquera antes de llegar a Hellas Verona?

Antes de su llegada a Hellas Verona, Daniel Mosquera jugó en equipos del fútbol colombiano y venezolano, como Barranquilla, Llaneros de Guanare y Universidad Central de Venezuela. Posteriormente, integró las filas del América de Cali y luego fue figura en Atlético Bucaramanga, donde ganó la Liga BetPlay en 2024 y llamó la atención por su capacidad goleadora, lo que le facilitó su salto al fútbol internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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