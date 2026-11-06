Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La capital vallecaucana se prepara para recibir un evento de alto impacto deportivo y social este sábado 7 de noviembre, cuando América de Cali y Deportivo Cali se enfrenten en un clásico decisivo por la penúltima fecha de la fase regular de la liga colombiana. El encuentro se jugará a las 8:15 pm en el estadio Pascual Guerrero, un escenario emblemático que será epicentro no solo de emociones futboleras, sino también de importantes medidas para preservar el orden público, según información publicada por Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

La relevancia de este duelo va más allá del ámbito deportivo, pues las autoridades de Cali han enfocado sus esfuerzos en garantizar la convivencia ciudadana en el contexto de la jornada. De acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos, el llamado es a conservar la tranquilidad antes, durante y después del compromiso entre estos dos equipos históricos, bajo la premisa de que el fútbol puede vivirse en paz.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, expresó públicamente su entusiasmo por el encuentro y destacó la importancia de que los aficionados lo celebren con moderación. El mandatario hizo un llamado especial a la sensatez, resaltando en sus declaraciones: “Es una alegría que otra vez veamos a nuestros dos equipos, América y Deportivo Cali, en la recta final. Eso es lo que necesita una ciudad campeona: dos equipos campeones”. Sin embargo, advirtió que la rivalidad deportiva no debe dar paso a comportamientos violentos en las comunas de la ciudad.

En línea con lo anterior, Eder insistió en que los hinchas pueden disfrutar junto a toda la ciudad una auténtica fiesta futbolística, siempre y cuando reine el respeto y la armonía. “Que todos los hinchas del Cali y del América demostremos que el fútbol en nuestra ciudad es en paz; que aquí podemos gozar la fiesta del balompié. Que sea un gran partido, porque va a estar celebrando toda la ciudad”, afirmó el alcalde, según el mismo medio.

La invitación de la Alcaldía, entonces, se orienta a que espectadores y asistentes sigan los protocolos de seguridad establecidos, promuevan el juego limpio y conviertan el clásico caleño en una verdadera celebración de la liga. El mensaje que deja el liderazgo local es claro: la pasión no debe traducirse en conflicto, sino en convivencia, reflexión y respeto en torno al deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad se implementan para el clásico América de Cali vs. Deportivo Cali?

Según información de Noticiero 90 Minutos, la Alcaldía de Cali invita a los asistentes y espectadores a acatar estrictamente los protocolos de seguridad durante el encuentro. Estas medidas buscan preservar la armonía antes, durante y después del clásico, promoviendo el respeto y la convivencia entre hinchas para evitar cualquier incidente.

¿Por qué es tan importante para Cali vivir el clásico en paz?

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Alejandro Eder y lo reportado por Noticiero 90 Minutos, el clásico es un evento trascendental tanto en lo deportivo como en lo social. Una convivencia armónica durante el partido fortalece la imagen positiva de la ciudad, muestra madurez en la cultura futbolística de los caleños y deja en claro que la rivalidad entre equipos puede vivirse de forma sana y respetuosa.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.