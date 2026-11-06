Por: Noticiero 90 minutos

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El Clásico Vallecaucano, protagonizado por América de Cali y Deportivo Cali, se consolida como una de las rivalidades con más historia dentro del fútbol colombiano. De acuerdo con información de 90minutos.co, este clásico nació en 1931 durante la era amateur y tuvo su primer enfrentamiento profesional en septiembre de 1948, encuentro que fue ganado por los ‘azucareros’ del Deportivo Cali con un marcador 4-3. Esta rivalidad es reconocida por dividir a Cali, la capital del Valle del Cauca, arraigándose en los distintos contextos sociales que atraviesan la ciudad. Además, tanto el Estadio Olímpico Pascual Guerrero como la historia del balompié nacional han sido escenario y reflejo de noches memorables gracias a este clásico regional.

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En cuanto a la estadística oficial, después de más de 340 partidos en la era profesional, el Deportivo Cali lidera el historial de enfrentamientos directos con 127 victorias, mientras que América de Cali ha conseguido 108 triunfos y ambos contabilizan 111 empates, según cifras destacadas en el mismo medio. Sin embargo, América de Cali presume un palmarés más exitoso en términos de títulos de la Categoría Primera A, ostentando 15 coronas frente a las 10 del Deportivo Cali.

En la actualidad, según 90minutos.co, ambos conjuntos se encuentran entre los mejores del Torneo Finalización de la Liga BetPlay Dimayor. Con muy pocas fechas restantes para concluir la fase regular, tanto América como Deportivo Cali ya tienen asegurada su presencia en los cuadrangulares finales, ocupando la segunda y tercera posición en la tabla general. El enfrentamiento de la fecha 18 cobra una importancia especial porque, además de poner en juego el honor regional, también disputa el liderato y la bonificación conocida como "punto invisible". Este término hace referencia a una ventaja reglamentaria que puede ser determinante dentro de la fase de cuadrangulares.

En los banquillos, la situación suma matices interesantes. América de Cali es dirigido por el joven David González, quien se ha encargado de buscar una sólida estructura colectiva y aspira a llevar a su equipo a las instancias definitivas del torneo. Por su parte, Rafael Dudamel cumple su tercera etapa como timonel del Deportivo Cali, y aunque enfrentó una campaña llena de desafíos y críticas, logró cambiar el rumbo de su equipo en la etapa decisiva de la competencia. El próximo clásico está programado para el sábado 7 de noviembre a las 8:15 p.m. en el estadio Pascual Guerrero, prometiendo un espectáculo de alto nivel para los aficionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el historial de victorias entre América de Cali y Deportivo Cali en el clásico vallecaucano?

De acuerdo con cifras oficiales citadas por 90minutos.co, después de más de 340 clásicos disputados en el profesionalismo, Deportivo Cali supera el historial con 127 victorias, por encima de las 108 de América de Cali, mientras que los empates suman 111.

¿Qué significa el "punto invisible" en la Liga BetPlay Dimayor y por qué es importante en el clásico vallecaucano?

El término "punto invisible", mencionado en el artículo de 90minutos.co, se refiere a una bonificación reglamentaria otorgada al equipo que termine como líder de su grupo en la fase regular, lo que puede darle una ventaja en el caso de un desempate durante los cuadrangulares. En el contexto del clásico vallecaucano, este aspecto añade aún más importancia al resultado del duelo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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