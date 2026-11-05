Por: Noticiero 90 minutos

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La Liga BetPlay Dimayor II-2026 se encuentra transitando por su momento más definitorio, después de que la fase regular del sistema ‘Todos contra Todos’ terminara oficialmente tras la fecha 17. De acuerdo con información recogida por Noticiero 90 Minutos, los equipos líderes ya han hecho gala de su regularidad, pero aún hay mucha incertidumbre en la parte media de la tabla, pues varias escuadras de tradición luchan por conseguir uno de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales.

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En lo más alto de la clasificación se ubica Atlético Nacional con 36 puntos, mientras que América de Cali lo sigue de cerca con 35 unidades, consolidándose como serios aspirantes a disputar las fases decisivas del torneo tras igualar sin goles con Millonarios F.C. en Bogotá. Después de ellos, Deportivo Cali suma 33 puntos y, junto con Independiente Santa Fe, que acumula 28 puntos, parecen haber asegurado virtualmente su presencia en la próxima instancia. De acuerdo con la información de 90 Minutos, estos equipos han sido los más consistentes durante la fase regular y su avance parece cuestión de trámite administrativo.

La tensión y el drama, sin embargo, se concentran en los puestos del medio de la tabla. Equipos como Atlético Bucaramanga, con 29 puntos, e incluso el tradicional Millonarios, en sexta posición con 27 unidades, todavía no han logrado sellar matemáticamente su clasificación y requieren sumar en las siguientes jornadas para asegurarse un lugar entre los ocho mejores. Detrás, la puja se mantiene viva: Independiente Medellín tiene 26 puntos, Águilas Doradas 25, Once Caldas y Cúcuta Deportivo 24 cada uno, lo que evidencia una competencia muy reñida en la que un pequeño traspié podría dejar a cualquiera fuera de la lucha por el título.

Algunos equipos ya se han quedado relegados, pero otros aún se aferran a sus opciones matemáticas cuando restan solo dos jornadas. La inminente llegada de la instancia de cuadrangulares semifinales mantiene en máximo estado de expectación tanto a hinchas como a jugadores, pues cada resultado podría determinar quién continúa el camino hacia la anhelada estrella de fin de año. Los datos presentados fueron tomados de la publicación de Noticiero 90 Minutos y reflejan la tabla de posiciones oficial tras la fecha 17.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se define la clasificación de equipos a los cuadrangulares en la Liga BetPlay Dimayor II-2026?

Los equipos que logran ubicarse entre los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones al cierre de la fase regular clasifican automáticamente a los cuadrangulares semifinales. Según Noticiero 90 Minutos, todavía hay varios equipos que necesitan sumar puntos en las dos jornadas restantes para confirmar matemáticamente su entrada, por lo que la competencia se mantiene muy ajustada en la parte media de la tabla.

¿Cuáles son los equipos que ya tienen prácticamente asegurado su cupo a la siguiente ronda de la Liga BetPlay?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe destacan por su regularidad y sumatoria de puntos tras la fecha 17. Sus rendimientos los han dejado virtualmente clasificados, mientras otros equipos tradicionales aún pelean por los pocos cupos disponibles para la ronda semifinal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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