No son buenas las noticias para los seguidores del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y del fútbol en general, pues en la mañana de este jueves, 5 de noviembre, el jugador confirmó que no seguirá con la Selección de Portugal.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: No pasó en vano: sancionaron a Cristiano Ronaldo por haber abandonado a la Selección Portugal)

Fue por medio de sus redes sociales que el futbolista compartió un emotivo video de cinco minutos en el que aseguró que luego de dejarlo todo por esa camiseta, es momento de dar un paso al costado a sus 41 años.

Este es el video:

Lee También

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Esto se da justo después de la última convocatoria de Portugal, en la que hubo una polémica con el técnico y decidió abandonar la concentración, lo que le significó una multa económica y una sanción de un mes.

Ante esto, el jugador finalmente decidió no seguir representando a su país y se enfocará solo en su club, el Al Nassr, con el que tiene el objetivo de llegar a los 1.000 goles.

Cómo le fue a Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo es, sin duda, el mejor jugador en la historia de la Selección Portugal, ya que rompió varios récords que seguramente se mantendrán por muchos años. Entre sus logros más destacados aparecen:

Más goles en Selecciones: 146.

Más partidos jugados 234.

Más años consecutivos convirtiendo goles: 25.

Más goles con Portugal en Mundiales: 11.

Único jugador en convertir en 6 Mundiales.

Más goles en Eliminatorias: 41.

Único jugador en anotar goles en 5 Eurocopas.

Más goles convertidos en Eurocopas: 14.

Además, sumó tres títulos con su selección: la Eurocopa 2016, la Nations League 18/19 y la Nations League 24-25.

(Ver también: Cristiano Ronaldo rompió el silencio y aclaró por qué abandonó a Portugal: “Pido disculpas”)

Así las cosas, se cierra uno de los capítulos más exitosos en la historia del fútbol de selecciones, pues el portugués le dice adiós al combinado portugués luego de muchos años, goles y triunfos.

* Pulzo.com se escribe con Z