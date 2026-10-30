Por: Caracol TV

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Carlos Tévez, famoso exdelantero argentino, tuvo la oportunidad de convivir muy de cerca con dos figuras icónicas del fútbol mundial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Durante su carrera, compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en el Manchester United de Inglaterra y jugó junto a Lionel Messi representando a la Selección Argentina. En declaraciones recogidas durante una entrevista concedida a Rio Ferdinand, Tévez expuso de qué manera percibe las diferencias entre ambos jugadores y explicó por qué su preferencia es ‘la Pulga’.

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Según las palabras de Tévez, la principal distinción radica en las condiciones innatas de Messi en comparación con la rigurosa disciplina de Cristiano Ronaldo. El argentino afirmó: "Para mí, Messi, porque lo de él es natural, le sale fácil porque así es él", reflejando así que, desde su óptica, el talento del rosarino parece espontáneo y sin esfuerzo. Esta opinión surge luego de haber compartido camerino y cancha con ambos, permitiéndole observar sus métodos y maneras de afrontar el juego.

En contraste, Tévez recordó que, mientras estaba en el Manchester United, era evidente cómo Cristiano Ronaldo dedicaba tiempo extra a perfeccionar cada gambeta o regate, repitiendo constantemente esos movimientos en sus entrenamientos. En palabras del ‘Apache’: "Nosotros veíamos a Cristiano Ronaldo que cada gambeta o regate que hacía, era porque lo entrenaba todo el tiempo; en cambio a Messi nunca lo vi entrenar eso". Para el argentino, esa diferencia muestra cómo, mientras uno pulía su técnica mediante el entrenamiento, el otro parecía desenvolverse naturalmente en la cancha.

No obstante, Tévez aclaró que ambos futbolistas presentan virtudes sobresalientes y que las comparaciones deben considerar distintos elementos del fútbol. El exdelantero hizo hincapié en la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo, destacando que ha anotado muchos más goles de cabeza que Messi. Además, reconoció la evolución que los dos han tenido en aspectos como la definición y la precisión de sus remates, ámbitos en los que ambos crecieron y perfeccionaron sus habilidades con el paso de los años.

Por último, Tévez subrayó el impacto que la intensa competencia entre Messi y Cristiano Ronaldo tuvo en sus trayectorias: "El hambre que tienen por ser el mejor de la historia es increíble, los años que lucharon el uno con el otro, todo eso hizo que ambos crecieran a la par y de manera exponencial, fueron top", puntualizó. Así, el exjugador evidenció que la rivalidad fue uno de los motores principales de su desarrollo profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Carlos Tévez prefiere a Lionel Messi por encima de Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con las declaraciones de Tévez durante una entrevista con Rio Ferdinand, su preferencia por Messi se basa en que considera que el argentino juega de manera natural y con una facilidad que, en sus palabras, “le sale fácil porque así es él”. Tévez percibe que el estilo de Messi tiene una calidad innata, a diferencia de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó su nivel gracias a la disciplina y el entrenamiento constante.

¿Qué diferencias destacó Carlos Tévez entre Messi y Cristiano Ronaldo en sus hábitos de entrenamiento?

Según Tévez, mientras convivió con Cristiano Ronaldo en el Manchester United observó que el portugués repetía cada jugada y regate en los entrenamientos, buscando perfeccionarlos mediante la práctica. Por el contrario, destacó que a Messi nunca lo vio entrenar esos movimientos, dejando claro que el argentino dependía más de sus talentos naturales en la cancha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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