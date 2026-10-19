Cristiano Ronaldo recibió un castigo de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la Selección de Portugal sin previo aviso, luego de un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus. La decisión fue anunciada este lunes 19 de octubre por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

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El delantero de 41 años dejó la concentración el pasado 30 de septiembre, en medio de la molestia que le produjo no tener minutos en el partido contra Noruega por la Liga de las Naciones. Aunque hizo parte de la convocatoria, el atacante permaneció en el banco de suplentes durante el encuentro, que terminó con victoria portuguesa por 2-1.

#SeleccionPortugal ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes Cristiano Ronaldo abandonó a la Selección Portugal 🇵🇹 Luego de no jugar ni un solo minuto contra Noruega, el jugador se molestó, se reunió con el técnico y el presidente de la Federación y tomó la decisión de irse de la concentración 🤔 ¿Qué opinan de la actitud del astro portugués? 👀 #CristianoRonaldo

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La situación se agravó cuando, según explicó posteriormente el propio futbolista, consideró que el seleccionador había incumplido compromisos relacionados con su participación en los partidos. Ronaldo también cuestionó la decisión de no incluirlo en el equipo titular para el siguiente compromiso contra Dinamarca, por lo que optó por abandonar la concentración.

La Federación Portuguesa abrió un proceso disciplinario por lo ocurrido y finalmente determinó que el jugador incurrió de manera deliberada en una infracción contemplada en el reglamento de la entidad. La sanción incluye la suspensión por 30 días y el pago de 255 euros, una decisión que también tuvo en cuenta la responsabilidad del delantero como capitán de la selección.

Cristiano Ronaldo se disculpó y podría volver a Portugal

Después de que se conociera el caso, Ronaldo reconoció su responsabilidad por lo sucedido y ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados portugueses. El atacante manifestó que entendía que su comportamiento debía tener consecuencias, aunque mantuvo su intención de continuar representando a su país.

Por su parte, Jorge Jesus negó que existiera un acuerdo previo que le garantizara minutos al futbolista. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el delantero regrese a la selección, siempre que se resuelva la situación y pueda reintegrarse al grupo.

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, también manifestó su interés en contar nuevamente con el capitán, al señalar que existe disposición para que vuelva una vez se supere el episodio disciplinario.

La sanción, además, no necesariamente dejaría a Ronaldo por fuera de los próximos compromisos internacionales. Como el castigo se conoció varias semanas después de su salida de la concentración, el jugador ya habría cumplido parte del periodo de suspensión, por lo que podría estar disponible para los encuentros de noviembre, dependiendo de cómo se contabilice oficialmente la pena.

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De esta manera, el episodio deja una advertencia sobre las obligaciones disciplinarias de los futbolistas cuando representan a sus selecciones, incluso en el caso de figuras históricas como Cristiano Ronaldo, uno de los máximos referentes del fútbol portugués.

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