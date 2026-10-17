Luis Díaz volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich y respondió con goles a las críticas que había recibido por su rendimiento reciente. El colombiano tuvo una actuación destacada frente al Leipzig, por la sexta fecha de la Bundesliga, con dos anotaciones y una asistencia que lo convirtieron en una de las figuras del partido.

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El primer golpe de ‘Lucho’ llegó al minuto 12. El colombiano recibió un pase filtrado de Joshua Kimmich, rompió la línea defensiva del Leipzig y quedó frente al arquero. Con gran control y definición cruzada, puso la pelota lejos del alcance del guardameta para abrir el marcador.

Pero Díaz no se quedó ahí. Apenas comenzó el segundo tiempo volvió a aparecer en el área rival y marcó otro gol. El atacante se acomodó de derecha hacia el centro, abrió el pie y ubicó el balón junto al palo para ampliar la ventaja del conjunto bávaro.

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🚨 Luis Díaz right footed shot from the left side of the box to the bottom right corner. Assisted by Harry Kane. 🇩🇪 Bayern 4-0 Leipzig https://t.co/jpmd1laBJg — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 17, 2026

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El ‘hat-trick’ del colombiano llegó al minuto 68 con una definición cerca del área que marcó su anhelado regreso.

🚨🇩🇪 | GOAL: LUIS DIAZ HAT-TRICK! Bayern Munich 6-0 RB Leipzig. https://t.co/32fcZKJ2B0 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 17, 2026

La noche del colombiano también tuvo una asistencia. Antes de su segunda anotación, Díaz protagonizó una gran acción individual y habilitó a Aleksandar Pavlovic, quien apareció para marcar el segundo tanto del Bayern. El extremo superó a su marcador con un toque por encima y luego encontró al mediocampista en una posición favorable.

La actuación llega en un momento importante para Díaz, quien había estado en el centro de algunos cuestionamientos por sus presentaciones durante el segundo semestre de 2026. El colombiano, sin embargo, ya había marcado entre semana frente al Viking por la Champions League y volvió a encontrar el arco en Alemania.

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