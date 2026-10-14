Luis Díaz llevó parte del duro regaño en Bayern Múnich en Champions League, en una jornada en la que se desaprovechó una remontada de visitante para conceder un empate que no estaba en el presupuesto.

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El director técnico Vincent Kompany mostró una severa autocrítica frente al rendimiento de su nómina y reprendió públicamente a los futbolistas debido a las equivocaciones cometidas contra Augsburgo, las cuales reaparecieron ante Viking.

“Es culpa nuestra. Fuimos muy superiores, también el fin de semana. Hay aspectos que nos permiten decir que el nivel de nuestro rendimiento no fue tan malo. Pero cometemos errores de concentración y, en esos momentos, no somos lo suficientemente inteligentes”, afirmó el entrenador belga.

Kompany remarcó que “contra el Augsburgo encajamos un gol a los ocho segundos y hoy al minuto y medio. En esa situación, no teníamos por qué sacar el balón jugado desde atrás tras el córner; quizá deberíamos haber buscado una opción en largo. Lo sabíamos. Pero pecamos un poco de exceso de confianza”.

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Bayern Múnich sumó su segundo compromiso consecutivo sin conseguir victorias dentro de sus competencias oficiales.

La escuadra alemana terminó cediendo un sorpresivo empate 3-3 durante su visita a Noruega frente al debutante Viking FK en el certamen europeo.

Pese a que el atacante colombiano Luis Díaz logró romper su sequía goleadora, la anotación resultó insuficiente para sellar la victoria fuera de casa.

Sumado al resultado adverso, la escuadra bávara sufrió la expulsión del extremo francés Michael Olise, quien causará baja obligatoria para el choque de la próxima semana ante Arsenal.

Como único aspecto positivo, el grupo supo sobreponerse a la adversidad inicial tras encontrarse 2-0 abajo durante el transcurso del primer tiempo.

“Para mí lo importante es que no veo falta de energía en mi equipo. Los jugadores trabajan y están siempre presentes, también mentalmente. Aun así, no podemos permitir que nos sucedan estas cosas”, insistió.

Respecto a la tarjeta roja recibida por el atacante galo, el estratega fue contundente.

“La segunda tarjeta amarilla fue, por supuesto, una tontería. Lo dejamos muy claro. Sin embargo, para mí lo importante es que no veo falta de energía en mi equipo”, agregó Kompany.

“No podemos permitir que nos sucedan estas cosas. Así resulta difícil ganar partidos, aunque seas claramente superior y quizá no hayas hecho un mal partido durante los 90 minutos. Pero, cuando provocas tú mismo este tipo de situaciones puntuales, el resultado final, evidentemente, es otro”, sentenció.

El atacante guajiro Luis Díaz compartió un mensaje de fortaleza en sus canales oficiales.

“Cabeza arriba y a seguir trabajando”, manifestó el futbolista mediante su cuenta personal de Instagram.

El Bayern Múnich retornará a la competencia este sábado 17 de octubre cuando reciba en el Allianz Arena al RB Leipzig, buscando retomar la senda del triunfo antes de su exigente duelo de Champions League contra Arsenal.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz esta temporada con Bayern Múnich?

Luis Díaz afronta un importante reto profesional en la presente temporada del fútbol europeo al adaptarse a las exigencias tácticas de la Bundesliga de Alemania.

El atacante colombiano acumula participaciones decisivas en el esquema ofensivo, registrando anotaciones importantes que han servido para rescatar puntos clave en la competencia internacional.

Pese a romper recientemente su racha sin convertir goles, el futbolista guajiro mantiene un rol protagónico dentro del ataque de su escuadra en el continente.

La consistencia física del extremo le ha permitido sumar minutos valiosos, consolidándose como una pieza habitual en las alineaciones titulares durante los compromisos recientes.

El cuerpo técnico destaca de manera permanente la entrega del jugador, valorando su capacidad de presión, velocidad por la banda y compromiso defensivo colectivo.

Sin embargo, los altibajos colectivos del conjunto bávaro han condicionado el impacto global de sus actuaciones en los torneos locales e internacionales disputados.

El jugador manifestó públicamente su mentalidad resiliente para superar los momentos complejos y mantener un rendimiento óptimo en cada presentación oficial del calendario.

La afición y la prensa deportiva siguen con especial atención la evolución del atacante, confiando en su capacidad para liderar la ofensiva en partidos decisivos.

El delantero colombiano continúa trabajando intensamente en cada entrenamiento con el objetivo de afianzarse definitivamente como figura estelar en el balompié de primera división.

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