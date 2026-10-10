El Bayern Múnich empató 2-2 en su visita al Augsburgo, este sábado, en la quinta jornada de la Bundesliga. El resultado dejó al conjunto bávaro sin la posibilidad de recuperar el liderato, mientras que el colombiano Luis Díaz vivió una jornada frustrante pese a protagonizar dos de las acciones más llamativas del compromiso.

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(Vea también: Bayern Múnich lanzaría golpe radical por bajo nivel de Luis Díaz: se filtró decisión que sorprende)

El extremo guajiro fue titular y disputó cerca de 86 minutos. Durante el encuentro consiguió enviar el balón al fondo de la red en dos ocasiones, con definiciones de gran calidad: una chalaca y un remate de taco. Sin embargo, ninguna de las dos anotaciones subió al marcador.

Ambas jugadas fueron invalidadas por fuera de juego, tras la intervención del VAR. Así, el colombiano se quedó sin celebrar dos tantos que habrían podido cambiar el desarrollo del partido.

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La frustración de Díaz contrastó con la calidad de sus definiciones. El atacante buscó aportar en la reacción del Bayern, que tuvo que remontar en dos ocasiones frente a un rival que aprovechó sus errores defensivos.

Estas fueron las dos jugadas, que en ambos casos hubiera representado la igualdad parcial:

🇩🇪🔴 ERA UN GOLAZO TOTAL DE LUIS DÍAZ para el Bayern Munich ante Augsburgo Pero fue anulado por fuera de lugar previo ❌ https://t.co/USLNBly0XU — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 10, 2026

Le but a été annulé mais s’il vous plait regardez le but de Luis Diaz devait mettre ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Meme quand c’est un tapin il arrive pas a mettre un but normal https://t.co/j9xs2uUC9J — JeanBonBeurre #KaneBallonDor (@JeanBonBeurreL) October 10, 2026

Dos errores de Neuer complicaron al Bayern Múnich

El compromiso comenzó cuesta arriba para los visitantes. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando Robin Fellhauer aprovechó un error del arquero Manuel Neuer para abrir el marcador. La anotación llegó aproximadamente a los ocho segundos y fue reportada como un récord histórico en la Bundesliga.

El gol tempranero obligó al Bayern a buscar la igualdad desde el inicio. Sin embargo, el conjunto muniqués tuvo dificultades para encontrar espacios ante la organización defensiva del Augsburgo, que supo contener durante varios pasajes las aproximaciones de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

La igualdad llegó en el segundo tiempo, cuando Ismael Saibari marcó para los bávaros. El tanto le permitió al Bayern recuperar terreno, pero la tranquilidad duró poco.

En el minuto 64, Rodrigo Ribeiro aprovechó un rebote concedido por Neuer para poner el 2-1. El guardameta volvió a quedar señalado por una intervención que dejó el balón a disposición del atacante rival.

Los errores del arquero condicionaron a un equipo que necesitaba la victoria para acercarse nuevamente a la cima de la tabla.

Nathaniel Brown rescató el empate para el Bayern

El Bayern no dejó de insistir y encontró el 2-2 en el minuto 80, gracias a Nathaniel Brown. El juvenil apareció en el tramo final para evitar la derrota del conjunto visitante y rescatar un punto en un partido que se había complicado por los errores defensivos y las oportunidades desperdiciadas.

En los últimos minutos, el equipo bávaro buscó la remontada, pero no logró encontrar una tercera anotación válida. Luis Díaz fue sustituido en el minuto 86, después de una actuación en la que sus dos golazos terminaron anulados.

El empate impidió que el Bayern recuperara el liderato de la Bundesliga y prolongó la frustración de una jornada en la que el equipo tuvo que remar contra el marcador. Para Díaz, el encuentro dejó la sensación de que sus mejores definiciones no fueron suficientes para ayudar a su club a quedarse con los tres puntos.

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