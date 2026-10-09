El futbolista Nicolás Hernández, defensor del América de Cali, se llevó un gran susto este jueves 8 de octubre, luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre su camioneta en medio de las fuertes lluvias y los vientos que azotaron a la capital del Valle del Cauca.

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El vehículo, una camioneta negra, quedó prácticamente aplastado por el tronco en el barrio Ciudad Jardín, mientras que el jugador logró salir con vida del incidente.

Las imágenes del automotor afectado fueron compartidas por el periodista deportivo Leonel Cerrudo, quien mostró la magnitud de los daños ocasionados por la caída del árbol. El caso llamó la atención por las condiciones en las que quedó el vehículo y porque el futbolista, de 28 años, pudo haber sufrido consecuencias mucho más graves.

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🚨🔴 ¡SE SALVÓ DE MILAGRO! Así quedó el vehículo de Nicolás Hernández, jugador de #América, tras sufrir un accidente mientras conducía, luego de que un árbol cayera sobre su carro 🚘 . El futbolista presenta algunos traumatismos y le realizarán exámenes médicos para evaluar su estado de salud. 🎥 créditos a quien corresponda. — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) October 9, 2026

El América de Cali confirmó que Hernández sufrió algunos traumatismos, entre ellos una lesión en la rodilla derecha. Sin embargo, el club informó que el jugador se encuentra fuera de peligro, que fue sometido a valoraciones médicas y que contará con acompañamiento durante su recuperación.

El incidente se produjo en medio de un vendaval que provocó diferentes afectaciones en Cali, donde las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento ocasionaron la caída de árboles y daños en las redes eléctricas. La emergencia también dejó sectores de la ciudad sin servicio de energía durante varias horas, lo que afectó las actividades cotidianas de sus habitantes.

Nicolás Hernández sufrió un accidente.

🚗🌳 https://t.co/fjjeQBF3aI — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) October 9, 2026

Las condiciones climáticas encendieron las alertas por los riesgos que representan los árboles debilitados, las estructuras expuestas y los cables que pueden caer sobre vías, vehículos y espacios transitados. Por eso, las autoridades y los organismos de emergencia deben atender este tipo de situaciones para reducir los peligros para la ciudadanía.

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En lo deportivo, el defensor hace parte del América de Cali, equipo que atraviesa un buen momento en la Liga colombiana y que lidera la competencia. Ahora, la atención también está puesta en la evolución médica del jugador, luego de un episodio que pudo terminar en una tragedia.

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