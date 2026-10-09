Por: Caracol TV

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América de Cali, uno de los clubes más representativos del fútbol colombiano, difundió recientemente un parte médico en el que detalló el estado de salud de cuatro integrantes clave de su nómina. Según lo informado por el club, el defensor Brayan Córdoba recibió una noticia alentadora tras superar el proceso de recuperación de una lesión muscular. El comunicado oficial, citado por Noticias Caracol, indicó que Córdoba "cumplió las cuatro semanas de rehabilitación por su lesión muscular y recibió el alta médica", lo que significa que ahora queda habilitado para entrenar y competir, dependiendo del criterio del cuerpo técnico.

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En contraste, la situación de José Cavadía continúa generando expectativa. América de Cali notificó que el futbolista presenta "un diagnóstico de desgarro de la fascia plantar y se encuentra en proceso de rehabilitación". Este tipo de lesión afecta el tejido ubicado en la planta del pie y suele requerir cuidados específicos. El club enfatizó que "su alta médica dependerá de su evolución", por lo que no existe aún una fecha de regreso definida para el futbolista. Su reincorporación estará sujeta a la manera como responda a la terapia y el seguimiento clínico.

Por otro lado, el delantero Adrián Ramos, referente de la escuadra vallecaucana, está en una etapa avanzada de recuperación tras una afección no especificada en el comunicado. Llevó a cabo tres semanas de trabajo específico para superar su molestia y, según América de Cali, "completó tres semanas de recuperación con buena evolución". Ahora, Ramos inicia una fase enfocada en su readaptación y fortalecimiento físico, pasos orientados a que recupere completamente su capacidad atlética antes de afrontar partidos oficiales.

En el caso de Jan Lucumí, el parte médico revela que presenta una "mejoría parcial" y permanece bajo rehabilitación, sin que el club se arriesgue a dar fechas sobre su retorno. Este planteamiento evidencia la cautela con que América de Cali está manejando los tiempos de recuperación de sus talentos, evitando recaídas que perjudiquen al equipo en el mediano plazo.

En síntesis, el balance es positivo con el regreso de Brayan Córdoba, mientras José Cavadía, Adrián Ramos y Jan Lucumí siguen trabajando con dedicación para volver a estar disponibles. El cuerpo técnico espera la evolución de sus jugadores para que puedan reincorporarse a plenitud en los próximos compromisos del club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué jugadores de América de Cali están en proceso de recuperación actualmente?

Según el comunicado de América de Cali citado por Noticias Caracol, José Cavadía, Adrián Ramos y Jan Lucumí continúan en proceso de recuperación. Cada uno de ellos presenta distintos avances en sus tratamientos, siendo el caso de Cavadía el más incierto, ya que su alta médica dependerá de cómo evolucione su desgarro en la fascia plantar. Ramos se encuentra en una etapa de readaptación y fortalecimiento, mientras Lucumí muestra una mejoría parcial.

¿En qué consiste una lesión de la fascia plantar y cómo afecta a los futbolistas?

Una lesión de la fascia plantar, como la que padece José Cavadía de América de Cali, implica un daño en el tejido que se encuentra en la planta del pie. Esta condición puede dificultar el movimiento y generar dolor al apoyar el pie, afectando directamente el desempeño de un futbolista debido a la constante exigencia física que requiere el deporte profesional. La recuperación de este tipo de lesiones suele variar y depende mucho de la evolución individual del paciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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