Por: Caracol TV

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Este miércoles, la movilidad entre Bogotá y Soacha se vio gravemente afectada a raíz de una jornada de protestas concentradas en la autopista Sur, según reportes oficiales de TransMilenio y de las autoridades de movilidad, referenciados por Noticias Caracol. Miles de ciudadanos que dependen de este corredor para desplazarse, especialmente en horas pico, enfrentaron contratiempos significativos luego de que integrantes del gremio de bicitaxistas bloquearan el tránsito en el sector de Terreros, en Soacha. La situación obligó a que TransMilenio suspendiera temporalmente la operación en varias estaciones, ajustando de manera imprevista la prestación del servicio y obligando a muchas personas a buscar alternativas de ruta.

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De acuerdo con la información oficial brindada durante la emergencia, cinco estaciones quedaron fuera de servicio: San Mateo-ARM, Terreros-Hospital Cardiovascular, La Despensa, León XIII y Bosa. Además, la ruta alimentadora circular de San Mateo se suspendió mientras estuvieron presentes los bloqueos, pues no se daban las condiciones de seguridad necesarias para continuar con normalidad. Por lo tanto, los servicios troncales que debían seguir hacia Soacha realizaron retornos en el Portal Sur-JFK Coop. Financiera, dejando a los pasajeros con la necesidad de modificar sus recorridos habituales o buscar otros medios de transporte para continuar su trayecto, situación que generó confusión y preocupaciones en los usuarios.

Las protestas tuvieron su origen en operativos de control realizados por las autoridades municipales contra varios bicitaxis. Según la Alcaldía de Soacha, estas acciones se llevaron adelante porque un grupo de bicitaxistas no cumplía los requisitos exigidos por la normativa vigente. Como resultado de los operativos, se inmovilizaron aproximadamente 20 vehículos, hecho que desencadenó la molestia del gremio y desencadenó las manifestaciones y bloqueos en la autopista Sur. El impacto de estos hechos no se limitó únicamente al transporte masivo: la Secretaría de Movilidad informó que se registraron afectaciones tanto en los carriles exclusivos de TransMilenio como en los carriles mixtos, provocando retrasos importantes y congestión vehicular en varias zonas críticas de la vía.

Para intentar controlar la situación y restablecer el flujo vehicular, hicieron presencia en el lugar unidades de la Policía y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Durante el evento, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar rutas alternas y a permanecer atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre el estado de la movilidad y eventuales modificaciones en la operación del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la operación de TransMilenio entre Bogotá y Soacha?

La operación de TransMilenio en el corredor de Bogotá a Soacha se suspendió debido a manifestaciones organizadas por el gremio de bicitaxistas. De acuerdo con reportes oficiales, estas protestas ocurrieron tras acciones de control en las que se inmovilizaron alrededor de 20 bicitaxis por no cumplir con la normativa vigente, situación que desencadenó bloqueos y obligó al cierre temporal de cinco estaciones.

¿Cuáles fueron las estaciones de TransMilenio afectadas por las protestas en Soacha?

Las estaciones de TransMilenio que resultaron temporalmente cerradas como consecuencia de los bloqueos fueron San Mateo-ARM, Terreros-Hospital Cardiovascular, La Despensa, León XIII y Bosa. Asimismo, la ruta alimentadora circular de San Mateo suspendió su operación durante los disturbios para preservar la seguridad, según la información de Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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