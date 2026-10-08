Por: Caracol TV

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Cristian 'Chicho' Arango enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su carrera, luego de sufrir una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla. De acuerdo con Noticias Caracol, este golpe físico y emocional ha tenido eco no solo en Atlético Nacional, su actual club, sino también en toda la hinchada ‘verdolaga’, que rápidamente se volcó a brindarle mensajes de apoyo y aliento.

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El futbolista, de 31 años, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica a raíz de la gravedad del diagnóstico. Este procedimiento fue programado para el pasado lunes 5 de octubre, teniendo lugar en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en la ciudad de Medellín, según informó Gol Caracol. El revuelo por su situación se incrementó a medida que se conocían nuevos detalles acerca de su estado de salud y la recuperación que espera afrontar en los próximos meses.

Arango, quien en el pasado hizo parte de Los Ángeles FC en la Major League Soccer —MLS, máxima categoría del fútbol de Estados Unidos—, rompió el silencio tras confirmarse la magnitud de su lesión. El delantero utilizó sus redes sociales para emitir un corto pero sincero mensaje de agradecimiento dirigido a la afición de Atlético Nacional, resaltando la importancia que han tenido las múltiples expresiones de apoyo recibidas. “Quiero agradecerles por todo el cariño y apoyo que me han brindado durante este proceso difícil por mi lesión”, expresó a través de su cuenta personal de Instagram.

Aunque reconoció que no ha sido fácil afrontar el dolor físico y el impacto anímico de la lesión, Arango aseguró que ya concentra toda su energía en la rehabilitación. “No han sido días fáciles, pero cada mensaje y cada palabra de ustedes me motivan a seguir adelante y trabajar cada día para volver más fuerte. Gracias por su empatía. Nos vemos pronto en la cancha”, agregó el atacante, dejando en claro su voluntad de superar este episodio y regresar al campo lo antes posible.

La lesión ocurrió durante el partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, disputado el 24 de septiembre, en el que Atlético Nacional se enfrentó a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. En ese encuentro, tras un fuerte choque con Stiven Vega mientras disputaba el balón, Arango intentó continuar, pero el dolor lo obligó a salir de la cancha entre lágrimas. Posteriormente, se confirmó la gravedad de su lesión, que lo mantendrá alejado de la competición por un tiempo considerable.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se lesionó el ligamento cruzado anterior Cristian 'Chicho' Arango en Atlético Nacional?

Cristian 'Chicho' Arango sufrió la lesión de ligamento cruzado anterior en el partido que Atlético Nacional jugó contra Millonarios por la decimosegunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. El accidente ocurrió el 24 de septiembre, durante un choque con Stiven Vega, lo que ocasionó la salida del jugador entre lágrimas, según Noticias Caracol.

¿Qué es el ligamento cruzado anterior y por qué es grave para un futbolista?

El ligamento cruzado anterior es uno de los principales ligamentos que estabilizan la rodilla. Su lesión es considerada grave para un futbolista porque requiere intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación, lo que puede alejar al deportista de la competencia durante varios meses, como le ocurrió a Cristian 'Chicho' Arango.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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