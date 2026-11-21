En medio de la algarabía de Boca Juniors por haber conseguido el segundo título más importante del continente se presentó un susto con su capitán, Leandro Paredes. El campeón del Mundo en 2022 se desmayó cuando daba una entrevista.

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La situación quedó en vivo y la cámara evidenció el susto que se vivió. El volante ‘Xeneize’ le daba una entrevista a Marcelo Benedetto de Directv Sports. Mientras decía que iban a disfrutar lo ganado, empezó a hablar despacio y se le dificultó vocalizar.

En un punto detuvo su intervención y empezó a tener la mirada desorientada; finalmente, perdió el equilibrio y se desvaneció en el suelo, mientras Benedetto, el camarógrafo y el resto del equipo de logística los auxilió.

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Así fue el desmayó de Leandro Paredes, capitán de @BocaJrsOficial, mientras atendía una entrevista de @m_benedetto, tras ganar la Copa @Sudamericana, en #Barranquilla!!! La humedad y las altas temperaturas en Barranquilla son impresionantes!!! 🔥🌡️🥵 https://t.co/ayDHfWCNgF — Jimmy Montes (@JIMOTE) November 22, 2026

No obstante, solo fue el susto y Paredes pudo reponerse. Ni el club ni el jugador dieron un parte sobre su estado, aunque se ha confirmado que está reaccionando y que todo se habría dado por las altas temperaturas que han sacudido a Barranquilla, además de la exigencia física de los ‘Bosteros’ para conseguir su tercera Copa Sudamericana.

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