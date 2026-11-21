Barranquilla se ha pintado de jolgorio para albergar la final de la Copa Sudamericana, que disputan Boca Juniors y Atlético Mineiro en la noche de este sábado 21 de noviembre.

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Quien no se quiso perder la fiesta del fútbol sudamericano fue Abelardo de la Espriella. El presidente de Colombia apareció sorpresivamente en las gradas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez mientras rodaba la pelota para saber si los ‘Bosteros’ o ‘Galos’ se quedaban con el trofeo.

Un video de Pulzo mostró al mandatario saludando a algunos asistentes en el recinto y tomándose ‘selfies’. Por supuesto, llegó fuertemente custodiado por sus escoltas militares, compuestos por un nutrido grupo de hombres que iban con escudos y fusiles.

El mandatario, que se ha visto activo en los últimos días en operativos de la Policía y Fuerzas Militares, ingresó a un palco del costado occidental del Metropolitano para ver, con algunos acompañantes, la final de Sudamericana.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.