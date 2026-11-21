Por: Gol Caracol

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Este sábado la Selección Colombia debutó en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 y de esa manera comenzaron rápidamente las emociones en el duelo contra Japón.

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En una primera proyección en ataque, los colombianos le dieron apertura al marcador con un tanto de Miguel Agamez, quien pisó el área rival y definió de buena forma frente a los asiáticos que se vieron sorprendidos.

Lo cierto es que después de la anotación de los colombianos, el seleccionado de Japón tomó el control en la búsqueda por el empate en el primer partido de ambos en el torneo juvenil.

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El equipo asiático, actual campeón de su continente en la mencionada categoría Sub-17, encontró la igualdad al minuto 37 del primer tiempo gracias a Kakeru Saito.

🇯🇵💥 ¡Japón golpea! La selección asiática pone el 1-1. #futbol2026 #mundialsub17 #fifa https://t.co/c0GvXNWUUc — Gol Caracol (@GolCaracol) November 21, 2026

Los japoneses dominaron durante la mayor parte del partido, pero al remate del partido hubo una jugada que quedó en el ojo del huracán para la dirección arbitral, pero se resolvió con el VAR.

Samuel Martínez entró al área y fue derribado por un japonés al minuto 45 del segundo tiempo, en una jugada que requirió la revisión por parte de la tecnología para confirmar la decisión de penalti.

El propio Martínez remató al palo derecho del arquero, que voló al lado contrario al minuto 47 del segundo tiempo para sentenciar el 2-1 a favor de Colombia contra Japón.

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