Luego de algunos días de descanso, los ciclistas colombianos ya tienen la mirada puesta en lo que será la temporada 2027, pues dentro de poco comenzarán los campamentos, concentraciones y más para que los deportistas alcancen su mejor nivel desde el inicio del año.

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En Colombia, por ejemplo, durante las primeras semanas del año recibirá dos competencias de gran nivel, siendo el primero el Tour Colombia 2.1, que regresa luego de tres años de ausencia, y luego los Campeonatos Nacionales de Ruta.

En 2026, el evento se desarrolló en Zipaquirá y reunió a una gran cantidad de aficionados en las vías, quienes vieron a los mejores deportistas del país pasar varias veces por el mismo circuito.

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Por eso mismo hay tanta ilusión en 2027, ya que la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el lugar y las fechas en las que se llevará a cabo esta evento tan importante.

Dónde será el Campeonato Nacional de Ruta 2027

Tal como dio a conocer la Federación Colombiana de Ciclismo, este evento, uno de los más importantes de ciclismo en el país, se llevará a cabo en el departamento de Boyacá.

📰 Boyacá será sede del Campeonato Nacional de Ruta 2027 https://t.co/XpWWLjr2oN https://t.co/ZybG6Ji3YF — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) November 20, 2026

“El departamento de Boyacá será el escenario del Campeonato Nacional de Ruta 2027, que se disputará del 3 al 7 de febrero y reunirá a los principales talentos del ciclismo colombiano en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones”, informó la Federación Colombiana de Ciclismo.

En cuanto a los municipios por los que pasarán las distintas pruebas, la Federación aseguró que serán Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivata, Paipa y el Pantano de Vargas, además de Tunja.

“Con esta designación, la Federación Colombiana de Ciclismo y las autoridades departamentales comienzan el camino hacia una nueva edición del Campeonato Nacional de Ruta, que tendrá como protagonista a Boyacá, una región de amplia tradición y reconocimiento dentro de la historia del ciclismo colombiano, que recibió este certamen por última vez en la temporada 2024”, concluyó la Federación.

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Cabe recordar que en la edición 2026, los campeones en élite masculino fueron Brandon Rivera en la contrarreloj y Egan Bernal en la prueba de ruta, por lo que seguramente estarán también para reafirmar ese título.

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