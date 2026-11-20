El Once Caldas atraviesa uno de los momentos más positivos de su historia reciente, no solo por lo que está consiguiendo en la cancha, sino también por la situación financiera que hoy tiene la institución. El equipo de Manizales consiguió salir de la Ley 1116 y saldar una deuda millonaria con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), un paso que representa el cierre de una etapa complicada para el club.

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La información fue revelada por el periodista César Augusto Londoño, quien dio a conocer que el conjunto blanco ya superó el proceso de reorganización empresarial y pagó la totalidad de sus obligaciones con la DIAN, una deuda que rondaba los 15.000 millones de pesos cuando Jaime Pineda y el grupo Kenworth de la Montaña asumieron el manejo de la institución.

El panorama contrasta con el que encontró la actual administración, pues el Once Caldas arrastraba compromisos económicos que comprometían su estabilidad y lo obligaron a entrar en un proceso de reestructuración para garantizar su continuidad.

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Once Caldas dejó atrás una deuda de miles de millones

El proceso de recuperación financiera del club no fue de un día para otro. Durante varios años, la institución tuvo que reorganizar sus cuentas, responder por obligaciones pendientes y buscar una estabilidad que le permitiera volver a concentrarse en lo deportivo.

En marzo de 2023, la junta directiva del Once Caldas recordó que el equipo había llegado a un escenario crítico, con deudas superiores a los 29.000 millones de pesos, obligaciones laborales atrasadas, compromisos con proveedores y un patrimonio negativo que arrastraba desde hacía años.

Ahora, con el pago de la deuda ante la DIAN y la salida de la Ley 1116, el club muestra un panorama diferente, que también se ha visto acompañado por resultados económicos positivos reportados en 2025.

La recuperación también se refleja en la cancha

El saneamiento financiero llega en un momento en el que el Once Caldas también tiene motivos para ilusionarse deportivamente. El equipo consiguió meterse en la final de la Copa Colombia y clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, dos objetivos que lo mantienen en la pelea por cerrar el año con un título.

La combinación de estabilidad administrativa, respaldo dirigencial, unión del grupo y acompañamiento de la hinchada le da un nuevo aire a un equipo que durante años tuvo que afrontar problemas económicos que condicionaron su presente.

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Hoy, el equipo blanco tiene cuentas más saneadas y dos competencias en las que todavía puede dar la pelea. Un panorama que invita a soñar con que la recuperación que comenzó fuera de la cancha también termine con celebraciones dentro de ella.

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