El fútbol colombiano tendrá una final del Torneo BetPlay que despertó curiosidad y también abrió un debate por una situación poco habitual: Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, los dos finalistas del segundo semestre, están vinculados al mismo propietario, el empresario Jesús Hernando Ángel Montaño.

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La situación llamó la atención luego de que ambos clubes consiguieran su clasificación a la final del Torneo BetPlay 2026-II, una serie que no solo definirá al campeón del semestre, sino que también tendrá consecuencias directas en la lucha por los ascensos a la primera división para 2027.

El caso tomó relevancia por la relación entre las dos instituciones, pues Quindío y Boca Juniors de Cali comparten propietario, un escenario que despierta interrogantes sobre posibles conflictos de intereses en una competencia en la que ambos equipos se enfrentarán por un título.

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La clasificación de Boca Juniors de Cali fue una de las sorpresas de la última jornada de los cuadrangulares. El equipo vallecaucano venció 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta, pese a comenzar perdiendo y quedarse con un hombre menos durante el partido. Deyman Cortés apareció con un doblete, incluido el gol de la victoria en los minutos finales, para sellar el paso a la final.

Por su parte, Deportes Quindío aseguró su cupo tras vencer 0-2 a Real Cundinamarca, resultado que le permitió terminar como líder de su grupo y mantener la posibilidad de regresar a la primera división después de cinco años.

Final entre equipos del mismo dueño y ascensos en juego

La final se disputará a doble partido y tendrá un ingrediente adicional: el resultado puede cambiar por completo el panorama de los equipos que buscan llegar a la Liga BetPlay 2027.

Si Deportes Quindío se queda con el título del segundo semestre, conseguirá el ascenso directo por su posición en la tabla de reclasificación. En ese escenario, el otro cupo a primera división se definirá entre Envigado, campeón del primer semestre, y Real Cartagena.

Sin embargo, si Boca Juniors de Cali gana la final, tendrá que disputar la gran final anual contra Envigado. El ganador de esa serie ascenderá directamente, mientras que el perdedor tendrá que jugar un repechaje frente a Quindío por el segundo lugar en la máxima categoría.

En medio de ese panorama, también hay novedades sobre el futuro de Boca Juniors de Cali. El periodista Pipe Sierra informó que el club estaría a mínimos detalles de ser comprado por la familia Wennin y un grupo de inversionistas, con el acuerdo pendiente de firma.

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La eventual venta se suma a reportes sobre negociaciones por la ficha del equipo caleño, en una final que tendrá mucho más que un trofeo en juego.

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