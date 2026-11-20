Dos históricos excampeones de la Copa Libertadores pusieron su mirada sobre Kevin Parra, extremo izquierdo de Atlético Nacional que hoy protagoniza rumores de transferencia rumbo al competitivo fútbol brasileño.

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Según reveló el periodista Alexis Rodríguez, integrante de Win Sports, ambos clubes sudamericanos iniciaron acercamientos preliminares para evaluar una eventual vinculación del atacante antioqueño de 23 años.

“Kevin Parra: el jugador es observado por dos equipos del Brasileirao. Cruzeiro y Corinthians ya preguntaron por el extremo de Atlético Nacional”, reportó el comunicador deportivo.

Concretamente, emisarios cercanos a las directivas brasileñas realizaron contactos telefónicos para consultar las condiciones contractuales y pretensiones económicas establecidas por la institución verdolaga respecto al futbolista.

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De prosperar alguna negociación hacia el balompié de Brasil, Parra podría llegar incluso a Cruzeiro, escuadra donde compartiría vestuario con el también colombiano Néiser Villarreal, radicado allí desde hace un par de semestres.

Este seguimiento internacional contrasta llamativamente con el complejo ambiente interno que atraviesa el extremo dentro de Atlético Nacional tras cometer errores en cancha y polémicas salidas en falso en redes sociales.

Dichos episodios lo convirtieron en uno de los futbolistas más señalados por la hinchada antioqueña, comprometiendo seriamente su continuidad deportiva para disputar la Copa Libertadores en 2027.

Además, competir contra compañeros de mayor trayectoria y mejor ritmo futbolístico dificultó que Parra consolidara actuaciones regulares como pieza determinante dentro del esquema ofensivo paisa.

Aunque su anotación frente a Once Caldas durante la fecha 19 apaciguó parcialmente las críticas, su futuro continúa bajo evaluación directa del cuerpo técnico verdolaga.

Una vez finalice la Liga BetPlay 2026-II, el entrenador Lucas González ejecutará una depuración profunda de la nómina para incorporar refuerzos capaces de sostener protagonismo internacional en 2027.

Estadísticas individuales y actualidad de Atlético Nacional en finales

En términos cuantitativos, el extremo antioqueño suma 29 partidos disputados con Atlético Nacional en la Liga BetPlay, acumulando exactamente 1.880 minutos de competencia oficial.

Durante esos encuentros registró cuatro anotaciones y siete asistencias, completando así 11 participaciones directas en goles para el conjunto de Medellín.

Previamente, durante el primer semestre del año, defendió la camiseta de Internacional de Bogotá, club donde disputó 21 compromisos, convirtió tres tantos y entregó seis pases de gol en el torneo colombiano.

Tras retornar a mediados de temporada al cuadro verdolaga, Parra buscó asegurar un lugar permanente alternando apariciones como titular e ingresos desde el banco de suplentes.

Sin embargo, el inicio de los cuadrangulares finales este viernes reduciría aún más sus minutos en cancha, pues Atlético Nacional recuperó su plantilla completa tras regresar varios convocados de distintas categorías de la Selección Colombia.

Paralelamente, el equipo paisa llega golpeado anímicamente tras sufrir esta semana su primer fracaso del segundo semestre al quedar eliminado en semifinales de la Copa BetPlay.

Aquella caída ocurrió en el estadio Atanasio Girardot de Medellín mediante lanzamientos desde el punto penal, resultado que incrementa la exigencia de conquistar el título liguero.

Por consiguiente, el plantel enfoca toda su energía en el campeonato doméstico, debutando en la fecha 1 este próximo domingo 22 de noviembre contra Once Caldas en el estadio Palogrande.

¿Quién es Kevin Parra?

Kevin Parra Atehortúa es un futbolista colombiano de 23 años que se desempeña como extremo izquierdo y mediocampista ofensivo en Atlético Nacional dentro de la Categoría Primera A.

Nació el 22 de febrero de 2003 en el municipio de La Pintada, departamento de Antioquia, Colombia, donde inició su formación deportiva antes de consolidarse en el fútbol profesional.

Con 1,68 metros de estatura y perfil diestro, debutó profesionalmente en Atlético Nacional en 2022, institución dueña de sus derechos deportivos con contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Para sumar rodaje competitivo en el balompié nacional, el club antioqueño cedió inicialmente al atacante durante el primer semestre de 2023 al club santandereano Real Santander.

Posteriormente, entre julio de 2023 y junio de 2024, defendió los colores de Patriotas Boyacá, etapa determinante donde ganó experiencia regular enfrentando exigentes rivales en la primera división.

Tras regresar brevemente al cuadro verdolaga entre mediados de 2024 y julio de 2025, volvió a salir en condición de préstamo para continuar potenciando su rendimiento ofensivo.

Durante la temporada comprendida entre julio de 2025 y junio de 2026 militó en La Equidad e Internacional de Bogotá, destacando por su velocidad, desequilibrio y asistencias.

En julio de 2026 retornó nuevamente a la disciplina de Atlético Nacional, integrándose a la plantilla profesional para disputar tanto la Liga BetPlay como la Copa Colombia.

A lo largo de su carrera en el fútbol colombiano acumula más de cien partidos oficiales como profesional y registra títulos de Primera A y Copa Colombia.

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