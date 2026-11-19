El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún Franco, recibió un reconocimiento especial en Barranquilla este jueves 19 de noviembre, en la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026. La Alcaldía de la capital del Atlántico decidió designar con su nombre el salón VIP del nuevo estadio Supermetro, como reconocimiento a su trayectoria y aporte al fútbol colombiano.

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El homenaje fue encabezado por la administración del alcalde Alejandro Char, que destacó la gestión de Jesurún al frente de la FCF y su participación en el fortalecimiento de Barranquilla como una de las principales sedes del fútbol nacional e internacional.

La distinción también tiene un significado especial por el vínculo que existe entre la ciudad y la Selección Colombia. Desde hace varios años, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se convirtió en la casa habitual del combinado nacional para sus partidos de las Eliminatorias mundialistas, un escenario que ha acompañado momentos importantes del equipo y que ha reunido a miles de aficionados.

Por esa razón, el reconocimiento a Jesurún también representa un agradecimiento por su gestión y por los lazos institucionales que han permitido mantener a Barranquilla como una plaza importante para el fútbol del país.

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El Supermetro tendrá una nueva cara para el fútbol internacional

El homenaje se da en medio de la transformación del estadio Metropolitano, un proyecto de modernización que busca ampliar la capacidad del escenario y mejorar sus condiciones para recibir grandes eventos deportivos. Entre las principales intervenciones está el aumento del aforo, que pasó de aproximadamente 43.000 a 65.000 espectadores, además de la instalación de cerca de 10.800 sillas retráctiles y nuevas adecuaciones en sus instalaciones.

La remodelación también contempló tecnología para los aficionados, como pantallas LED y una estructura de visualización de 360 grados, con la que se busca actualizar la experiencia dentro del escenario.

La obra tiene como uno de sus principales objetivos recibir la final de la Copa Sudamericana, que se disputará este sábado 21 de noviembre entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, a partir de las 5:30 de la tarde, hora colombiana.

Será la primera vez que Colombia albergue la final única de este certamen continental. Así, Barranquilla tendrá nuevamente los ojos del fútbol sudamericano puestos sobre ella, en una semana en la que también reconoció a uno de los dirigentes que ha tenido un papel importante en la organización del fútbol colombiano.

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