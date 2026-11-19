Para nadie es un secreto que James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos más exitosos en la historia, pues en su carrera fue figura en equipos como Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección Colombia, lo cual le permitió tener contratos multimillonarios para ahorrar una buena cantidad de dinero.

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Ahora, desde hace unos meses está en Medellín porque fichó por Atlético Nacional, equipo en el que ya suma dos goles, lo que le ha permitido vivir una vida mucho más familiar y tranquila.

Sin embargo, ahora sorprendió porque se dio un lujo, como se dice popularmente en Colombia, al comprar un vehículo que es muy rápido, pero sobre todo costoso.

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Qué carro se compró James Rodríguez

Tal como compartió la página RRautos en las redes sociales, el futbolista colombiano se compró un Lamborghini Revuelto que, según la misma página de Mercado Libre de esa compañía, tiene un valor de 3.670 millones de pesos colombianos.

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Este es un vehículo color naranja, estilo completamente deportivo, solo dos puertas y más, lo cual lo marca como uno de los mejores vehículos que estará rodando por el país.

Cómo viene el Lamborghini Revuelto

El Lamborghini Revuelto es uno de los modelos más representativos de la nueva generación de superdeportivos de la marca italiana. Este vehículo combina un motor V12 atmosférico de 6.5 litros con tres motores eléctricos, una configuración híbrida enchufable que le permite alcanzar una potencia conjunta de 1.015 caballos (CV).

Su sistema de propulsión está asociado a una transmisión de doble embrague de ocho velocidades y tracción en las cuatro ruedas. Gracias a esta configuración, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 350 km/h.

Some roads are worth remembering. Others become so behind the wheel. Lamborghini Revuelto. https://t.co/jjNGd3DYC5 — Lamborghini (@Lamborghini) September 28, 2026

En cuanto a su diseño, el Revuelto conserva las líneas angulares características de Lamborghini, con un capó bajo, entradas de aire pronunciadas y faros delanteros de estilo afilado. Su carrocería incorpora elementos aerodinámicos que contribuyen a mejorar su comportamiento a altas velocidades.

El modelo también cuenta con un chasis de fibra de carbono, una cabina de diseño tecnológico y tres pantallas digitales para el conductor y el acompañante. Con este vehículo, Lamborghini combina la configuración tradicional de su motor V12 con la electrificación, una apuesta que marca una nueva etapa en la historia de sus automóviles de alto rendimiento.

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Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez

Por lo pronto, más allá de su vida fuera de las canchas, el colombiano está enfocado en conseguir el único título que le queda al club antioqueño: la Liga BetPlay.

Por eso, se encuentra entrenando fuerte para el primer partido de los cuadrangulares, que será este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 8:15 de la noche frente a Once Caldas en Manizales.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.